La Selección argentina fue la más atacada en redes sociales durante el Mundial 2026

La Selección argentina fue el equipo nacional que concentró el mayor volumen de agresiones en redes sociales durante el Mundial 2026, de acuerdo con un informe publicado por la FIFA. El relevamiento analizó los mensajes de odio y acoso dirigidos a futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y árbitros durante la competencia.

El estudio fue realizado por el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) de la FIFA, en colaboración con la firma especializada Signify Group. Para elaborar el reporte, se utilizó el sistema de inteligencia artificial Threat Matrix, junto con un equipo de analistas que examinó publicaciones en X, Instagram, Facebook y TikTok.

Según las cifras difundidas, se analizaron más de 17,1 millones de publicaciones y comentarios entre el 9 de junio y el 20 de julio de 2026. De ese universo, 240.676 mensajes fueron identificados como estrictamente abusivos. El contenido provino de aproximadamente 165.000 cuentas y estuvo dirigido contra 812 personas.

Entre las 48 selecciones participantes, Argentina encabezó el registro de interacciones hostiles. El informe también identificó diferencias en los motivos de las agresiones según el equipo al que estaban dirigidas.

Por qué atacaron a la Selección argentina en las redes sociales

El reporte señaló que los ataques contra la Argentina estuvieron relacionados principalmente con acusaciones de corrupción y supuestos beneficios arbitrales. Miles de publicaciones cuestionaron el trato que, según sus autores, recibió el equipo por parte de la FIFA, los árbitros y los asistentes del VAR.

En cambio, las agresiones contra otras selecciones tuvieron características diferentes. En los casos de Francia e Inglaterra, por ejemplo, predominaron los insultos racistas y xenófobos dirigidos a futbolistas por su origen.

Después de la Argentina, Francia ocupó el segundo lugar en volumen de ataques, con más de 18.000 casos individuales registrados. Inglaterra y Portugal también figuraron entre los seleccionados que recibieron una mayor cantidad de agresiones en plataformas digitales.

Los árbitros concentraron las amenazas más graves

Aunque los futbolistas fueron los principales destinatarios de los mensajes abusivos por su exposición pública, los árbitros registraron la mayor proporción de los ataques considerados más graves.

De acuerdo con el informe, los jugadores concentraron el 84% de las agresiones monitoreadas. Sin embargo, los jueces, que representaban el 10% de las personas incluidas en el seguimiento, reunieron el 71% de los casos clasificados como de Nivel 4, una categoría que contempla amenazas graves contra la integridad física, intimidaciones directas y difusión de datos personales sin autorización, una práctica conocida como doxxing.

El documento también informó sobre más de 100 incidentes de filtración de datos personales, que derivaron en más de 13.000 llamadas y mensajes abusivos dirigidos a árbitros y sus familiares.

La FIFA derivó casos a las autoridades judiciales

El monitoreo también permitió identificar cuentas con comportamientos potencialmente delictivos. Según el reporte, el equipo de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) remitió 786 cuentas a fuerzas del orden de distintos países para que evaluaran posibles acciones legales.

Luego de completar 87 investigaciones en profundidad, se logró identificar a 30 personas que podrían afrontar procedimientos sancionatorios o judiciales.

En paralelo, la FIFA implementó medidas preventivas de moderación en las cuentas oficiales del organismo y de las federaciones participantes. Durante el torneo, se revisaron 60,7 millones de comentarios y se ocultaron 9,2 millones, equivalentes al 15%, antes de que fueran visibles para el público.

Según las estimaciones de la entidad, esa intervención permitió evitar aproximadamente 920 millones de exposiciones a contenido tóxico, abusivo o fraudulento.

El informe vuelve a poner el foco en el alcance del acoso digital en el fútbol internacional y en las dificultades para combatir las agresiones contra jugadores, árbitros y otros protagonistas durante los grandes acontecimientos deportivos.