Mantener un auto de diez años ya cuesta más de $500.000 al mes

Mantener un auto modelo 2016 puede demandar más de $500.000 mensuales, sin incluir cochera ni seguro contra todo riesgo.

El combustible representa el principal gasto, con más de $290.000 por mes según la estimación.

El seguro contra terceros ronda los $110.000 mensuales, mientras que las coberturas más amplias pueden ser considerablemente más caras.

Alquilar una cochera en la Ciudad de Buenos Aires puede sumar entre $80.000 y $200.000 por mes.

Las reparaciones mecánicas y los trabajos de chapa y pintura pueden alcanzar cientos de miles de pesos y requieren previsión financiera.

El salario mínimo de $383.800 queda por debajo del costo mensual estimado para mantener el vehículo de referencia.

Sostener un automóvil usado se convirtió en un gasto que puede superar los ingresos mensuales de quienes perciben el salario mínimo en Argentina. Para un vehículo modelo 2016, los desembolsos por combustible, seguro, patente y mantenimiento superan los $500.000 mensuales, incluso sin incluir una cobertura contra todo riesgo ni el alquiler de una cochera. La cifra refleja el peso que adquirieron los costos de movilidad en la economía cotidiana de los hogares.

La estimación, elaborada por el economista Lucas Abriata y difundida por la periodista Belén Escobar, toma como referencia un vehículo de una marca popular y contempla tanto los gastos habituales como una previsión para afrontar eventuales reparaciones. El cálculo busca reflejar el costo de mantener un auto en funcionamiento, más allá de que el propietario ya haya terminado de pagarlo.

El combustible representa el principal componente del presupuesto. Para los traslados habituales, se calcula un desembolso superior a los $290.000 por mes, aunque el monto puede variar según los kilómetros recorridos, la frecuencia de uso y las modificaciones en los precios de la nafta. Por sí solo, este rubro concentra más de la mitad del gasto mensual estimado.

A ese importe se agregan alrededor de $16.000 mensuales de patente para un vehículo radicado en la provincia de Buenos Aires. La cifra puede presentar diferencias según la jurisdicción en la que esté registrado el automóvil, por lo que el costo final depende también de la ubicación del propietario.

El seguro constituye otro de los gastos relevantes. Una póliza contra terceros, utilizada como referencia para el cálculo, ronda los $110.000 mensuales. Sin embargo, existen coberturas de responsabilidad civil cercanas a los $60.000, mientras que los seguros contra todo riesgo pueden alcanzar los $159.000. En determinados planes con franquicia, el costo mensual puede aproximarse a los $300.000.

La diferencia entre las alternativas de cobertura puede modificar sustancialmente el presupuesto. Por eso, aunque el cálculo básico no contempla un seguro contra todo riesgo, quienes buscan una protección más amplia deben prever un desembolso considerablemente mayor.

La cochera también puede convertirse en un factor determinante, especialmente para quienes viven en grandes centros urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires, alquilar un espacio para guardar el vehículo puede costar desde $80.000 hasta $200.000 mensuales, dependiendo del barrio y de la disponibilidad. En zonas como Palermo, los valores pueden superar los $150.000.

Este gasto no está incluido en la estimación básica, ya que no todos los conductores necesitan alquilar una cochera. Sin embargo, para quienes carecen de estacionamiento propio, representa un adicional capaz de elevar de manera significativa el costo de mantener el automóvil. La situación adquiere mayor complejidad para las familias que también deben afrontar un alquiler de vivienda.

El mantenimiento mecánico es otro componente que debe considerarse para evitar que una reparación inesperada desestabilice las finanzas personales. El presupuesto contempla cambios de aceite, filtros y posibles desperfectos, cuyos costos se distribuyen a lo largo del año para establecer una reserva mensual.

Como ejemplo, Abriata tomó una reparación de $700.000 y la dividió en 12 meses, con el objetivo de anticipar el gasto mediante pequeños aportes periódicos. La previsión resulta relevante porque algunos trabajos de chapa y pintura pueden costar entre $700.000 y $800.000, mientras que un arreglo por un golpe en la parte trasera de un vehículo puede llegar a $1 millón.

La dimensión del gasto queda expuesta al compararlo con el salario mínimo, vital y móvil, ubicado en $383.800 según los valores citados en la estimación. Esa remuneración no alcanza para cubrir el costo mensual de referencia. La diferencia se amplía si aparecen reparaciones importantes o si el conductor debe pagar una cochera.

En tanto, el ingreso promedio de los trabajadores estables, medido a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), fue situado cerca de los $2 millones. En ese contexto, una persona que alquila una vivienda y mantiene un automóvil puede afrontar alrededor de $1,5 millones mensuales entre ambas obligaciones.

El cálculo muestra que tener un vehículo de una década de antigüedad no elimina la presión económica asociada a la movilidad. Aunque el automóvil ya esté pago, el combustible, los seguros, los impuestos y las reparaciones convierten su mantenimiento en un compromiso mensual que puede superar ampliamente un salario mínimo.