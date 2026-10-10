El Banco Nación amplió el crédito privado en $6,3 billones y lideró los hipotecarios

El Banco Nación informó que amplió en $6,3 billones sus préstamos al sector privado durante los primeros nueve meses de 2026.

La cartera crediticia de la entidad creció un 39,2%, frente al 15% del resto del sistema financiero.

Su participación de mercado alcanzó el 21,2%, tres puntos porcentuales por encima de diciembre de 2025.

Los préstamos en pesos a personas aumentaron un 55,1% y explicaron el 58,1% del crecimiento de ese segmento.

La cartera hipotecaria para vivienda llegó a un saldo promedio cercano a los $4 billones, con una suba del 71,7%.

El nuevo programa de licitación permitirá canalizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad hacia el financiamiento hipotecario.

El Banco Nación consolidó su participación en el financiamiento al sector privado durante los primeros nueve meses de 2026, con una expansión de su cartera de préstamos que superó ampliamente el ritmo registrado por el resto del sistema financiero. En el marco de su 135° aniversario, la entidad informó que incrementó las financiaciones en $6,3 billones y explicó el 36,8% del crecimiento total del crédito privado.

De acuerdo con los datos difundidos por el banco, su cartera de préstamos avanzó un 39,2%, frente al 15% registrado por las demás entidades financieras. Como resultado de esa evolución, el Banco Nación alcanzó una participación de mercado del 21,2%, tres puntos porcentuales por encima del nivel que tenía en diciembre de 2025.

Uno de los principales motores de la expansión fue el financiamiento en pesos destinado a las familias. En ese segmento, los préstamos a personas, sin considerar los saldos de tarjetas de crédito, aumentaron un 55,1% en lo que va del año. La evolución contrastó con el crecimiento del 10,5% registrado por el resto del sistema financiero.

Según las cifras de la entidad, el Banco Nación explicó el 58,1% del incremento de los créditos otorgados a personas durante el período. El resultado reforzó su presencia en un mercado en el que las financiaciones destinadas al consumo y a otras necesidades familiares representan una parte importante de la actividad crediticia.

El segmento empresarial también mostró una evolución positiva para el banco público. La cartera de préstamos en pesos dirigida a las empresas creció un 30,5%, por encima del 23,7% registrado por las demás entidades financieras. En este rubro, el BNA aportó el 22,7% del aumento total del mercado.

A la expansión de los préstamos en moneda nacional se sumó el crecimiento de las financiaciones en dólares. Durante los primeros nueve meses de 2026, los créditos en moneda extranjera destinados al sector privado aumentaron un 40,2%. La entidad vinculó este comportamiento con una mayor demanda de financiamiento para actividades productivas.

Los hipotecarios, otro eje de crecimiento

El financiamiento para la compra de viviendas fue uno de los segmentos en los que el Banco Nación registró una diferencia más pronunciada respecto del resto del sistema. A septiembre de 2026, la cartera de créditos hipotecarios destinados a vivienda alcanzó un saldo promedio cercano a los $4 billones, con un incremento del 71,7% en comparación con diciembre del año anterior.

En el mismo período, las demás entidades financieras expandieron sus carteras hipotecarias un 19,6%. Según los números presentados por el BNA, su crecimiento fue 3,7 veces superior al del resto del sistema y representó el 73,4% del aumento total del financiamiento hipotecario para vivienda.

La entidad sintetizó ese desempeño al señalar que tres de cada cuatro pesos correspondientes al nuevo crédito hipotecario para vivienda fueron otorgados por el Banco Nación. De esta manera, el financiamiento habitacional se convirtió en uno de los principales componentes de la expansión crediticia informada por la institución.

En paralelo, el banco anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario, una iniciativa que permitirá canalizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad hacia entidades financieras mediante licitaciones periódicas.

El objetivo de ese mecanismo es reforzar la disponibilidad de recursos para préstamos de largo plazo y contribuir a sostener la recuperación del mercado hipotecario, después de varios meses de menor dinamismo, según explicaron desde la entidad.

Los resultados difundidos por el Banco Nación muestran una expansión concentrada en el crédito a las familias, las empresas y la vivienda. Con un aumento de su participación de mercado y un crecimiento superior al promedio del sistema financiero, el banco público destacó el volumen de las financiaciones otorgadas durante 2026 y el peso de su actividad en la evolución general del crédito privado.