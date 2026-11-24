La depreciación del real frente al dólar alcanzó aproximadamente el 17,5% desde comienzos de octubre.

Los argentinos obtienen actualmente 970 reales adicionales por cada u$s1.000 respecto de principios de octubre.

Durante el primer trimestre de 2026 se destinaron u$s2.700 millones a consumos turísticos y otros pagos externos con tarjetas.

Brasil resulta más económico en 22 de los 29 productos y servicios turísticos comparados.

La inflación argentina y la estabilidad cambiaria encarecen los precios locales medidos en dólares.

Mar del Plata, Pinamar y otros destinos nacionales enfrentan una mayor competencia de las playas brasileñas.

La próxima temporada de verano podría encontrar nuevamente a Brasil entre los destinos preferidos de los argentinos, impulsado por un cambio en la relación de precios que está modificando las decisiones de consumo y las expectativas del sector turístico. La fuerte depreciación del real frente al dólar, combinada con la relativa estabilidad cambiaria argentina y el avance de la inflación local, generó una diferencia que favorece cada vez más al país vecino y plantea un nuevo desafío para los centros turísticos nacionales.

El movimiento cambiario brasileño fue particularmente pronunciado durante las últimas semanas. A comienzos de octubre, el dólar cotizaba a 4,97 reales, mientras que este jueves terminó en 5,94. La variación representa una depreciación de aproximadamente el 17,5% de la moneda brasileña. En la Argentina, en cambio, el dólar minorista se ubicó en $1.585, con un incremento acumulado cercano al 6,5%. La diferencia entre ambos movimientos alteró considerablemente el poder de compra de quienes disponen de divisas para viajar.

La consecuencia es directa: Brasil se volvió más barato para los argentinos medido en dólares. Quien a principios de octubre contaba con u$s1.000 podía conseguir alrededor de 4.970 reales. Con la cotización actual, ese mismo presupuesto permite obtener 5.940 reales. Son 970 unidades adicionales sin necesidad de incrementar el dinero destinado a las vacaciones, una ventaja que puede trasladarse a prácticamente todos los consumos habituales durante una estadía turística.

Restaurantes, supermercados, bebidas, excursiones y compras personales aparecen entre los rubros que podrían beneficiarse de esta nueva relación cambiaria. Para las familias que comienzan a organizar sus vacaciones, la diferencia no es menor: un presupuesto que en la Argentina alcanza para determinados servicios puede rendir considerablemente más del otro lado de la frontera.

Los antecedentes recientes permiten dimensionar el impacto económico que puede tener esta tendencia. Durante el primer trimestre de 2026, los argentinos destinaron aproximadamente u$s2.700 millones a cancelar gastos turísticos y otros consumos con tarjetas en moneda extranjera. La distribución mensual reflejó unos u$s1.000 millones en enero, alrededor de u$s900 millones en febrero y otros u$s800 millones en marzo.

Esos registros constituyen una estimación del Banco Central sobre las divisas utilizadas para cancelar consumos externos. No representan exclusivamente los gastos presenciales de quienes viajaron al extranjero, porque también incluyen operaciones con proveedores internacionales realizadas desde la Argentina. Sin embargo, permiten observar la magnitud de los recursos que se destinan a consumos denominados en moneda extranjera y el peso que pueden alcanzar las decisiones de los hogares durante la temporada de vacaciones.

La diferencia de precios entre ambos países también refuerza el atractivo brasileño. Una comparación de 29 productos y servicios vinculados con el consumo turístico mostró que Brasil resultaba más económico en 22 de ellos, con una ventaja promedio del 24%. En una compra de cinco productos habituales de supermercado, por ejemplo, el gasto alcanzaba los $20.902 en la Argentina, frente a $13.834 en Brasil, una diferencia del 33,8%.

También se observaban distancias importantes en la gastronomía. Mientras un plato principal en restaurantes turísticos brasileños podía encontrarse entre $11.120 y $38.920, los valores relevados en establecimientos argentinos oscilaban entre $28.000 y $45.000 por persona. Las diferencias en bebidas, artículos de playa e indumentaria completan un escenario que favorece la elección del destino brasileño.

Detrás de esta situación aparece un problema más profundo para la economía argentina. Durante octubre, la inflación local alcanzó el 2,2%, mientras que en Brasil el incremento de los precios fue de apenas el 0,14%. En los primeros diez meses del año, la Argentina acumuló una suba de precios del 26,3%, frente a una variación del dólar que hasta octubre rondaba el 6%. Esa combinación provoca un encarecimiento de los bienes y servicios argentinos medidos en moneda extranjera y deteriora la competitividad relativa del país.

El fenómeno excede ampliamente las preferencias turísticas. Una moneda brasileña más débil puede favorecer las importaciones provenientes del principal socio comercial argentino y, al mismo tiempo, complicar las posibilidades de competir de los productores nacionales en determinados mercados. La presión también alcanza a las exportaciones, que enfrentan un escenario de costos locales crecientes en dólares.

Sin embargo, el impacto más inmediato se sentirá durante el verano. Mar del Plata, Pinamar y otros destinos nacionales deberán competir con playas brasileñas que ahora ofrecen una relación de precios mucho más conveniente para los visitantes argentinos. En un contexto de consumo interno todavía debilitado, la posibilidad de que una parte importante de las familias elija cruzar la frontera representa una preocupación adicional para los empresarios turísticos locales.

Para Luis Caputo, el escenario también plantea un desafío cambiario. La estabilidad del dólar constituye una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno para sostener el proceso de desinflación, pero la persistencia de una inflación superior a la de sus socios comerciales puede profundizar el atraso relativo de los precios argentinos. Brasil vuelve a demostrar que las diferencias cambiarias no son solamente una cuestión financiera: también determinan dónde conviene consumir, producir y pasar las vacaciones. Y esta vez, la balanza parece inclinarse nuevamente hacia las playas brasileñas.