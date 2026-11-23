Ford reducirá la actividad de su planta de General Pacheco y prevé ocho semanas de paralización entre diciembre y febrero.

La producción diaria de la Ranger ya había bajado de 380 a unas 315 unidades desde octubre.

La acumulación de stock responde a la debilidad del mercado interno y a las dificultades para sostener las exportaciones.

La actualización de la Ranger enfrenta dudas por los costos de inversión y la rentabilidad del proyecto.

Ford analiza reemplazar autopartes nacionales por componentes chinos, en algunos casos con diferencias de precios superiores al 50%.

La depreciación del real brasileño y la renovación de la Hilux y la Amarok aumentan la presión competitiva sobre la producción argentina.

La industria automotriz argentina enfrenta un nuevo foco de incertidumbre con las dificultades que atraviesa Ford para sostener el ritmo de producción de la Ranger en su planta de General Pacheco. La caída de las ventas internas, las complicaciones para mantener el nivel de exportaciones y el aumento de los costos industriales obligaron a la compañía a profundizar un ajuste operativo que incluye una paralización de la actividad durante ocho semanas, entre el 4 de diciembre y el 1 de febrero.

La decisión representa una señal de alerta para una terminal que hasta hace poco era considerada una de las más sólidas del sector. La empresa ya había reducido su producción diaria desde unas 380 unidades hasta aproximadamente 315 a partir de octubre. Sin embargo, la acumulación de vehículos sin vender y el debilitamiento de la demanda llevaron a revisar nuevamente el funcionamiento de la fábrica.

El esquema comunicado a los proveedores contempla un período de actividad reducida que combina las vacaciones del personal con la necesidad de adecuar los inventarios. El objetivo es evitar que continúe creciendo el stock en un escenario en el que el mercado interno perdió dinamismo y las exportaciones tampoco alcanzan para absorber los volúmenes previstos.

El problema excede las dificultades coyunturales de comercialización. La Ranger es el único modelo que Ford fabrica actualmente en la Argentina y concentra la estrategia industrial de la compañía para Sudamérica, después del cierre de sus operaciones fabriles en Brasil. La situación contrasta con etapas anteriores, cuando la planta de Pacheco también producía el Focus y contaba con una estructura industrial más diversificada.

La dependencia de una sola pick-up vuelve especialmente sensible cualquier alteración en sus ventas o en su competitividad. Además, el segmento atraviesa una etapa de renovación que incrementa la presión sobre la automotriz estadounidense. Toyota prepara una actualización de la Hilux, mientras Volkswagen avanza con una nueva generación de la Amarok que promete incorporar mejoras tecnológicas. A esa competencia se suma el ingreso de vehículos importados, que presiona sobre los precios y obliga a revisar los márgenes comerciales.

En ese contexto, también quedó bajo análisis el restyling de la Ranger. El proyecto requiere una inversión importante y enfrenta un obstáculo principalmente económico: la rentabilidad actual no garantizaría recuperar el desembolso dentro del período habitual de cuatro o cinco años. Ford debe decidir si avanza con la actualización para mantener el modelo competitivo o si posterga el proyecto para evitar comprometer recursos en un negocio con márgenes cada vez más ajustados.

La revisión de los costos también alcanza a la cadena de proveedores. La compañía analiza incrementar la participación de autopartes importadas desde Asia, especialmente de China, donde encuentra componentes a precios considerablemente inferiores a los ofrecidos por fabricantes locales.

El presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, ya había advertido sobre las diferencias de costos entre las piezas nacionales y las importadas. En algunos casos, según había señalado, resulta más caro comprar un componente producido a pocas cuadras de la planta que adquirirlo en China.

La empresa comenzó a evaluar distintas alternativas para reemplazar piezas utilizadas en la fabricación de la Ranger. Algunos componentes que anteriormente llegaban desde Estados Unidos ya fueron sustituidos por opciones chinas, mientras que también se estudian compras a proveedores de Tailandia, país donde se produce el mismo modelo y existen fabricantes vinculados a grupos industriales asiáticos.

Las diferencias económicas pueden resultar determinantes. Entre los ejemplos analizados en el sector, una pieza fabricada localmente superaba los 35 dólares por unidad, mientras que una alternativa equivalente de origen chino se ofrecía a unos 17 dólares. Para una producción de escala industrial, esa brecha representa un incentivo significativo para modificar el esquema de abastecimiento.

La estrategia, sin embargo, genera preocupación entre los fabricantes argentinos de autopartes, que podrían perder participación en la cadena de producción. El antecedente de Volkswagen refleja la dimensión del proceso: en el desarrollo de la nueva Amarok junto con la compañía china SAIC, los proveedores locales vinculados al proyecto pasaron de 43 a 16, en un esquema que incorporó una mayor cantidad de componentes asiáticos.

A las dificultades internas se suma el contexto cambiario regional. La depreciación del real brasileño encarece los productos argentinos frente a sus competidores y afecta la posibilidad de sostener exportaciones hacia Brasil, uno de los principales destinos de las terminales instaladas en el país. Una reducción de esos envíos tendría consecuencias directas sobre los niveles de actividad y la rentabilidad de las plantas.

Ford enfrenta así una decisión estratégica que involucra producción, inversiones y abastecimiento. El futuro industrial de la Ranger dependerá de la recuperación de la demanda, la evolución de las exportaciones y la posibilidad de reducir costos sin debilitar aún más la participación de la industria autopartista nacional.