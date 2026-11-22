El riesgo país superó los 1.000 puntos básicos en medio de las dudas sobre el programa económico.

Las estimaciones privadas advierten sobre un faltante de financiamiento de entre 17.000 y más de 20.000 millones de dólares para 2027.

Los vencimientos de deuda del Tesoro y del Banco Central alcanzarían los 28.000 millones de dólares.

Las reservas netas se estiman en aproximadamente 12.000 millones de dólares, por debajo de las necesidades financieras proyectadas.

Los 50 billones de pesos depositados en plazos fijos representan una potencial fuente de presión cambiaria ante la incertidumbre electoral.

La suspensión de las PASO aparece entre las prioridades oficiales para intentar reducir la volatilidad política y financiera de cara a 2027.

La incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos financieros de los próximos años comenzó a convertirse en una de las principales preocupaciones del mercado. Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos y a apenas once meses de las elecciones presidenciales, los inversores observan con creciente desconfianza el programa económico, especialmente por las dificultades para garantizar los dólares necesarios para cubrir los vencimientos de deuda de 2027.

El deterioro de los activos argentinos no responde exclusivamente a factores internacionales ni a las expectativas políticas sobre un eventual regreso del peronismo al poder. Detrás de la suba del indicador también aparecen interrogantes concretos sobre el esquema financiero diseñado por la administración de Javier Milei, la acumulación de reservas y la posibilidad de conseguir financiamiento externo en condiciones razonables.

Las estimaciones de la Fundación Mediterránea y de la consultora EcoGo advierten sobre un faltante de dólares que podría ubicarse entre los 17.000 millones y más de 20.000 millones de dólares durante 2027, dependiendo de los compromisos que se incorporen al cálculo. La magnitud de esas necesidades representa un desafío para el programa financiero y podría obligar al Banco Central a utilizar una parte considerable de sus reservas si no aparecen nuevas fuentes de financiamiento.

La Fundación Mediterránea calculó que los vencimientos de deuda del Tesoro y del Banco Central alcanzarían los 28.000 millones de dólares en 2027. A ese monto se agrega la necesidad de transferir al Fondo Monetario Internacional unos 5.600 millones de dólares netos, después de varios años en los que el flujo financiero había sido favorable para la Argentina.

EcoGo, por su parte, estimó un faltante de 16.229 millones de dólares, que se elevaría a 20.642 millones si se incorporan los compromisos correspondientes a los BOPREAL. La consultora señaló que el programa solamente cerraría si el excedente de pesos previsto para ese año pudiera convertirse en dólares a un tipo de cambio promedio inferior a los 2.163 pesos.

En este escenario, uno de los cuestionamientos que aparece entre los especialistas es la decisión oficial de no regresar al mercado internacional de deuda cuando las condiciones parecían más favorables. El economista Miguel Kiguel consideró que el Gobierno perdió oportunidades para obtener financiamiento y demostrar que la Argentina podía acceder nuevamente a los inversores internacionales. Según su evaluación, una colocación de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares habría contribuido a despejar parte de las dudas sobre las necesidades financieras futuras.

La situación de las reservas constituye otro factor de preocupación. Aunque las reservas brutas del Banco Central alcanzaron los 49.362 millones de dólares, las netas se ubicarían cerca de los 12.000 millones, según las estimaciones mencionadas por Kiguel. El economista advirtió que esa posición resulta insuficiente para transmitir tranquilidad frente a los compromisos que deberá afrontar el país.

A las dificultades locales se suma un escenario internacional adverso, caracterizado por las caídas de Wall Street, la fortaleza del dólar y la depreciación del real brasileño. Sin embargo, los activos argentinos muestran un deterioro superior al de otros mercados emergentes, lo que refleja que las dudas domésticas también tienen un peso importante en las decisiones de inversión.

La incertidumbre electoral agrega otro elemento de presión. El oficialismo impulsa la suspensión de las PASO y considera que eliminar esa instancia podría reducir la volatilidad que tradicionalmente acompaña los procesos electorales. El antecedente más recordado es 2019, cuando el resultado de las primarias provocó una fuerte reacción de los mercados, con una suba del dólar de 46 a 62 pesos.

Otro riesgo está relacionado con los aproximadamente 50 billones de pesos depositados en plazos fijos, que podrían volcarse parcialmente hacia el dólar si aumenta la incertidumbre. Para evitarlo, el Gobierno podría recurrir a una suba de las tasas de interés, aunque esa decisión tendría consecuencias sobre el consumo, la inversión y la actividad económica.

Las perspectivas de crecimiento también se debilitaron. Frente a la expansión del 5% prevista originalmente en el Presupuesto, las estimaciones de EconViews ubican ahora el crecimiento anual en torno al 1,5%. Además, se espera una nueva caída de la actividad durante el tercer trimestre, con la posibilidad de confirmar una recesión técnica.

Entre las alternativas para conseguir dólares aparecen eventuales líneas de financiamiento de organismos multilaterales, acuerdos con bancos internacionales y mecanismos de asistencia externa. También se mencionan las exportaciones de Vaca Muerta y una cosecha favorable como fuentes de divisas para los próximos años.

Sin embargo, la disponibilidad de esos recursos todavía no despeja las dudas sobre el programa financiero. El mercado necesita certezas sobre la capacidad de pago y la acumulación de reservas, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de sostener la estabilidad cambiaria sin profundizar la contracción económica.