María Eugenia Talerico denunció un supuesto entendimiento político entre el oficialismo y sectores del kirchnerismo.

La ex vicepresidenta de la UIF cuestionó la eliminación de las PASO.

Advirtió que la modificación electoral podría limitar la aparición de nuevos dirigentes.

Señaló a Karina Milei y a los Menem por su influencia en la organización de La Libertad Avanza.

Cuestionó al ministro Juan Bautista Mahiques y formuló acusaciones sobre posibles acuerdos de impunidad.

Reclamó mantener las primarias y construir una alternativa electoral de centroderecha para 2027.

La discusión sobre el futuro de las elecciones primarias abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra el Gobierno de Javier Milei. La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, acusó al oficialismo y a sectores del kirchnerismo de coincidir en una estrategia que, según su interpretación, busca restringir la competencia política y evitar la aparición de nuevas alternativas electorales. La dirigente definió el escenario como una «timba armada entre los K y los Milei» y advirtió sobre un supuesto entendimiento que incluiría acuerdos de impunidad.

Las críticas fueron difundidas a través de un mensaje en su cuenta de X, acompañado por un video en el que desarrolló sus argumentos contra la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para Talerico, la modificación del mecanismo electoral no constituye una simple discusión administrativa, sino una decisión que puede alterar las posibilidades de reorganización del sistema político argentino.

«El juego está arreglado. Hay una timba armada entre los K y los Milei, con pacto de impunidad incluido. La suerte está echada, el único que pierde sos vos», sostuvo la ex funcionaria, al cuestionar las coincidencias que observa entre los dos espacios políticos.

En su análisis, Talerico consideró que los partidos tradicionales atraviesan una crisis de representación que se profundizó después de los sucesivos fracasos de las distintas administraciones democráticas. Frente a ese escenario, defendió la conformación de coaliciones como una herramienta para construir propuestas competitivas y permitir la renovación de los dirigentes.

Desde esa perspectiva, sostuvo que eliminar las primarias podría dificultar la organización de una alternativa al Gobierno libertario, al reducir las posibilidades de que la ciudadanía participe en la selección de candidatos y en la definición de nuevos liderazgos.

La dirigente planteó que, sin ese mecanismo, el escenario electoral podría terminar concentrado en dos opciones: la continuidad de Milei o el regreso de una propuesta encabezada por el ex ministro de Economía Sergio Massa. En ese sentido, cuestionó que los ciudadanos queden limitados a elegir entre espacios que, según su interpretación, ya tuvieron responsabilidades en las dificultades políticas y económicas del país.

Talerico también puso en duda la fortaleza electoral del oficialismo de cara a 2027. Entre los elementos que mencionó aparecen el nivel del riesgo país, el malestar social y las promesas de campaña que, a su entender, todavía no tuvieron una respuesta satisfactoria. En particular, cuestionó la distancia entre el discurso de combate a la denominada casta política y la conformación actual del entorno presidencial.

En ese tramo, apuntó contra la influencia de Karina Milei en las decisiones del Gobierno y el papel de los Menem en la organización de la oferta electoral de La Libertad Avanza. También cuestionó al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien atribuyó una intervención sobre la estructura judicial que consideró preocupante.

La ex funcionaria formuló además acusaciones sobre una eventual protección judicial a dirigentes y personas investigadas. Entre sus señalamientos mencionó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, aunque sus afirmaciones fueron presentadas como parte de sus cuestionamientos políticos y no como hechos judiciales acreditados.

En la misma línea, recordó las controversias que involucraron a Manuel Adorni y José Luis Espert, y sostuvo que esos episodios contradicen el mensaje de renovación institucional con el que La Libertad Avanza llegó al poder.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, por sus declaraciones sobre las perspectivas electorales del oficialismo y la posibilidad de conservar el respaldo ciudadano frente al temor a un regreso del kirchnerismo.

Frente a ese escenario, Talerico reclamó la construcción de una coalición de centroderecha que pueda ofrecer una alternativa política y garantizar continuidad en determinadas orientaciones económicas. Consideró que la estabilidad institucional requiere reglas que permitan a los ciudadanos intervenir en la selección de sus representantes.

Finalmente, insistió en que las PASO constituyen una herramienta para ampliar la competencia y facilitar la aparición de nuevos dirigentes. La controversia sobre su continuidad, de esta manera, volvió a instalar una discusión que excede la organización del calendario electoral y alcanza directamente a la configuración de las fuerzas políticas que competirán en 2027.