El diputado nacional santafesino cuestionó la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, aprobada en la Legislatura provincial. Advirtió que algunas de sus disposiciones podrían vulnerar garantías constitucionales y terminar favoreciendo la impunidad.

La aprobación de la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública en la Legislatura de Santa Fe abrió un nuevo frente de discusión política para el gobierno de Maximiliano Pullaro. Esta vez, las críticas llegaron desde el Congreso nacional, a través del diputado santafesino Diego Giuliano, quien cuestionó con dureza el alcance de la iniciativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias judiciales.

"Una ley de seguridad no puede terminar beneficiando a los delincuentes", sostuvo Giuliano al comienzo de una publicación en sus redes sociales, con una frase contundente que sintetizó el eje de sus objeciones.

El legislador recordó que ya había advertido sobre los riesgos del proyecto cuando fue presentado por el gobernador Pullaro y ratificó sus cuestionamientos luego de la sanción legislativa.

"Lo advertí cuando Pullaro presentó su proyecto y lo sostengo hoy, después de su aprobación en Santa Fe. Si una investigación viola la Constitución, un juez puede anularla y dejar impune un delito", expresó.

El debate por los límites constitucionales

El planteo de Giuliano apunta al delicado equilibrio entre el fortalecimiento de las herramientas de investigación penal y el respeto por las garantías constitucionales.

En su interpretación, una legislación destinada a mejorar la respuesta del Estado frente al delito no debería incorporar mecanismos que puedan generar cuestionamientos de constitucionalidad y, eventualmente, poner en riesgo la validez de las investigaciones judiciales.

El diputado puso así el foco en una discusión central para la política de seguridad santafesina: hasta dónde pueden ampliarse las facultades de investigación sin comprometer los derechos y las garantías que establece la Constitución.

La advertencia no es menor. Si determinados procedimientos terminan siendo declarados inválidos por la Justicia, las pruebas obtenidas podrían perder valor dentro de una causa penal, con consecuencias para las investigaciones y sus resultados.

Un nuevo cuestionamiento al modelo de Pullaro

La crítica de Giuliano representa también un cuestionamiento político a una de las principales banderas de la administración provincial.

Desde su llegada al Gobierno, Pullaro convirtió la seguridad y la lucha contra el delito en uno de los ejes centrales de su gestión. En ese contexto, la nueva legislación fue presentada como una herramienta para fortalecer la capacidad de actuación del Estado.

Sin embargo, la discusión sobre los límites constitucionales introduce otro interrogante: ¿alcanza con otorgar mayores herramientas a los investigadores o también es necesario garantizar que cada procedimiento pueda sostenerse jurídicamente ante los tribunales?

Giuliano cerró su posicionamiento con un mensaje dirigido al conjunto de la sociedad santafesina: "Los santafesinos necesitamos seguridad, leyes que funcionen y una Justicia que pueda condenar a los culpables. La seguridad no se construye pasando por encima de la Constitución".

De esta manera, el diputado nacional volvió a poner en discusión el rumbo de la política de seguridad provincial y dejó planteada una advertencia sobre los posibles efectos de la nueva normativa.

La discusión recién comienza: el desafío para el Gobierno santafesino será demostrar que las herramientas aprobadas no solamente permiten investigar más, sino que también garantizan investigaciones válidas y condenas que puedan sostenerse ante la Justicia.