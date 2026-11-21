El Gobierno de Santa Fe destacó la designación formal de siete fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que tendrán a su cargo intervenir en investigaciones vinculadas con delitos rurales en las cinco regionales de la provincia.

La medida apunta a fortalecer la prevención y el abordaje de los hechos delictivos que afectan al sector agropecuario, una de las actividades productivas más importantes de Santa Fe.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que la incorporación de estos fiscales representa un avance significativo para dar respuestas a las distintas problemáticas que enfrenta el campo santafesino, especialmente aquellas relacionadas con hechos de inseguridad en establecimientos rurales y zonas productivas.

La iniciativa busca mejorar la coordinación y la capacidad de investigación del sistema judicial, con presencia en todo el territorio provincial.

Con esta decisión, la Provincia apunta a reforzar las herramientas institucionales para combatir los delitos rurales y brindar mayor respaldo a productores y trabajadores del sector agropecuario.