Se acerca una de las grandes citas del calendario de las artes marciales mixtas. Este sábado 21 de noviembre, Kevin Vallejos se enfrentará a Aljamain Sterling en una de las peleas más destacadas de UFC Fight Night, en un combate que promete captar la atención de los fanáticos de todo el mundo. La expectativa está puesta en el horario de inicio de la velada y, especialmente, en el momento en que los dos protagonistas subirán al octágono.

El evento se desarrollará en Doha, Qatar, y tendrá un horario diferente al habitual para el público latinoamericano. La organización eligió Medio Oriente como sede de una jornada que reunirá a destacados representantes de las MMA y que tendrá al enfrentamiento entre Vallejos y Sterling como uno de sus principales atractivos.

A qué hora pelean Kevin Vallejos y Aljamain Sterling

Los fanáticos que quieran seguir la presentación de los luchadores deberán estar atentos desde el mediodía. La cartelera comenzará a las 12:00 en Buenos Aires, las 10:00 en Bogotá y las 09:00 en Ciudad de México.

Por su parte, el combate estelar entre Kevin Vallejos y Aljamain Sterling está previsto para alrededor de las 17:00 (hora argentina), aunque el horario podría modificarse en función de la duración de las peleas anteriores.

La transmisión estará a cargo de Paramount+, plataforma que ofrecerá la cobertura completa de la velada para los espectadores que quieran seguir cada uno de los enfrentamientos.

Como ocurre habitualmente en este tipo de eventos, los horarios anunciados son estimativos. La duración de los combates preliminares y las posibles interrupciones pueden generar demoras en el cronograma, por lo que el inicio de la pelea principal no tiene un horario exacto garantizado.

En síntesis: horario y dónde ver Kevin Vallejos vs. Aljamain Sterling