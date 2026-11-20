La MLS dio a conocer las cifras oficiales de los salarios correspondientes a la temporada 2026 y, una vez más, Lionel Messi aparece en lo más alto del listado. El capitán del Inter Miami percibe una compensación anual de 28,33 millones de dólares, una cifra que supera la masa salarial total de 25 de las 30 franquicias que participan en el campeonato estadounidense.

Desde su llegada al fútbol de Estados Unidos en 2023, el rosarino se convirtió en una de las principales figuras de la competición, tanto dentro como fuera de la cancha. Su contrato lo ubica muy por encima del resto de los futbolistas y representa un desembolso que supera lo que destinan numerosos clubes al pago de todos sus jugadores.

De acuerdo con los datos publicados, solamente cinco equipos tienen una masa salarial superior a los 28,33 millones de dólares que cobra Messi: Inter Miami, Chicago Fire, Atlanta United, LA Galaxy y LAFC. En consecuencia, franquicias como Columbus Crew, Orlando City, Charlotte FC, New York City FC, Nashville SC, New England Revolution, FC Cincinnati, Vancouver Whitecaps, Toronto FC y Seattle Sounders, entre otras, destinan menos dinero al conjunto de sus planteles que el que percibe el argentino en un año.

Sin embargo, es importante hacer una distinción: las cifras difundidas corresponden exclusivamente a los salarios de los futbolistas. La compensación total que recibe Messi por parte del Inter Miami supera los 70 millones de dólares anuales, según declaraciones de dirigentes de la institución, entre ellos su propietario, Jorge Mas.

De esta manera, el campeón del mundo continúa marcando diferencias también en el aspecto económico y se consolida como el futbolista mejor remunerado de la MLS, en una temporada en la que la atención del torneo estará puesta en la definición de los playoffs.

El top 10 de los salarios de la MLS en 2026

Lionel Messi (Inter Miami): 28,33 millones de dólares. Robert Lewandowski (Chicago Fire): 19,51 millones de dólares. Antoine Griezmann (Orlando City): 13,98 millones de dólares. Son Heung-min (LAFC): 11,15 millones de dólares. Breel Embolo (Atlanta United): 10,81 millones de dólares. Rodrigo De Paul (Inter Miami): 9,69 millones de dólares. Hirving Lozano (LA Galaxy): 9,33 millones de dólares. Miguel Almirón (Atlanta United): 7,88 millones de dólares. Allan Saint-Maximin (Charlotte FC): 7,20 millones de dólares. Emil Forsberg (New York Red Bulls): 6,04 millones de dólares.

Los datos más destacados del ranking