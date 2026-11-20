La Selección argentina Sub 17 tuvo un estreno complicado en la Copa del Mundo de Qatar. Este jueves, por la primera fecha del Grupo C, el equipo dirigido por Diego Placente perdió 2-0 frente a Australia en el Campo 8 del complejo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan.

El conjunto nacional no consiguió aprovechar las oportunidades que generó durante el encuentro y terminó pagando caro su falta de efectividad. En el segundo tiempo, el seleccionado australiano encontró los espacios necesarios y, con dos apariciones de Akol Akon, se quedó con los tres puntos.

El grupo también está integrado por Mozambique y Dinamarca, los próximos rivales de la Albiceleste en la fase inicial del certamen.

Akol Akon marcó los dos goles que le dieron el triunfo a Australia

Después de una primera parte en la que Argentina tuvo dificultades para transformar sus llegadas en situaciones concretas, Australia logró romper el marcador en el complemento gracias a la conexión entre Emmett Shaw y Akol Akon.

A los 14 minutos, Shaw encontró al delantero por el sector derecho y le entregó una asistencia que lo dejó en una buena posición para definir. El remate de Akon se desvió en Álvaro Güich y descolocó al arquero argentino, Valentín Reigia, que no pudo evitar la caída de su arco.

Once minutos más tarde, el mismo protagonista volvió a aparecer. Tras otro pase en profundidad de Shaw, Akon quedó mano a mano con Reigia, superó al guardameta con un amague y definió con el arco a disposición para establecer el 2-0 definitivo.

La jugada fue revisada por el VAR ante una posible posición adelantada, pero finalmente el tanto fue convalidado.

Con este resultado, Argentina quedó obligada a recuperarse rápidamente para mantener sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final, instancia a la que accederán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Argentina vs. Australia: las formaciones del partido

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Alex Cardoz; Marcos Ortiz, Matheo Benítez, Giovanni Baroni; Nahuel Goytía, Emiliano Barrionuevo y Facundo Salinas.

Director técnico: Diego Placente.

Australia: Charlie Wilson-Papps; Harrison Bond, Max Lyall-Rajendra, Archie Mitchell, Callum McCaskey; Emmett Shaw, Besian Kutleshi, Jariyah Shah, Max Court, Luke Becvinovski y Akol Akon.

Director técnico: Thomas Veart.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub 17

Después de la derrota en el debut, el seleccionado argentino tendrá dos oportunidades más para buscar la clasificación a la siguiente ronda.

El próximo compromiso será el domingo 22 de noviembre frente a Mozambique, a partir de las 12:30 (hora argentina). Luego, el equipo de Placente cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 25 de noviembre ante Dinamarca, también desde las 12:30.

La competencia cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Para conseguir un lugar en los dieciseisavos de final, Argentina deberá terminar entre los dos primeros de su zona o ubicarse entre los ocho mejores terceros de la clasificación general.

Todos los encuentros se disputan en las instalaciones del complejo Aspire Zone, mientras que la gran final está programada para el 13 de diciembre en el estadio Ahmad bin Ali, donde se conocerá al nuevo campeón mundial de la categoría.