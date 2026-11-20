Con el inicio de la temporada de verano y la proximidad de las vacaciones 2027, miles de personas se preparan para viajar a distintos destinos de la Argentina y del exterior. Aunque conocer nuevos lugares es una experiencia enriquecedora, los desplazamientos también pueden implicar riesgos para la salud debido a factores como los cambios climáticos, el consumo de alimentos y agua, las picaduras de insectos transmisores de enfermedades y las condiciones sanitarias de cada región.

De acuerdo con los organismos internacionales de turismo, durante el último año se contabilizaron cerca de 1.520 millones de llegadas de turistas en todo el mundo, un 4 % más que en 2024. Este movimiento de viajeros refuerza la importancia de incorporar la prevención y el cuidado de la salud a la planificación de cualquier viaje.

En este contexto, la medicina del viajero cumple un papel fundamental para identificar posibles riesgos y establecer medidas de prevención antes de partir, durante la estadía y después del regreso. Las recomendaciones no dependen exclusivamente del país elegido, sino también de la zona que se visitará, las escalas, el tiempo de permanencia, las actividades previstas y los antecedentes médicos de cada persona.

“Dos personas que viajan al mismo país pueden necesitar recomendaciones distintas. No alcanza con saber a dónde van: también hay que conocer qué harán, cuánto tiempo permanecerán y cuáles son sus antecedentes médicos”, explicó el Dr. Alejandro Garcés (M.N. 75014), gerente de Calidad de Helios Salud.

Cinco cuidados de salud que conviene tener en cuenta antes de viajar

1. Evaluar todo el itinerario y no solamente el destino final

Las escalas, las excursiones a zonas rurales, los recorridos por la selva y las actividades de aventura pueden modificar los riesgos sanitarios de un viaje. Por eso, es importante analizar cada tramo del recorrido y consultar las condiciones epidemiológicas vigentes. Incluso quienes ya visitaron un destino anteriormente deben actualizar la información, ya que las recomendaciones pueden cambiar de un año a otro.

2. Controlar las vacunas con suficiente anticipación

La consulta médica previa al viaje permite revisar las vacunas del calendario habitual y determinar si es necesario incorporar otras según el destino. Lo recomendable es realizarla entre cuatro y seis semanas antes de la partida, siempre que sea posible.

Entre las inmunizaciones que pueden requerir atención se encuentran las correspondientes al sarampión y otras enfermedades prevenibles. En el caso de la fiebre amarilla, cuando está indicada y no existen contraindicaciones, en Argentina se recomienda aplicarla al menos diez días antes de llegar al destino.

3. Organizar la medicación y preparar un botiquín

Las personas que utilizan medicamentos de manera habitual deben llevar la cantidad necesaria para cubrir toda la estadía y contemplar posibles demoras o imprevistos. También es conveniente transportar las recetas y constancias médicas correspondientes, conservar los productos en sus envases originales y llevar los medicamentos esenciales en el equipaje de mano, respetando las normas del país de destino.

El botiquín puede incluir elementos para realizar curaciones, productos de higiene, protector solar y repelente de insectos. Su contenido debe adaptarse al recorrido y a las necesidades particulares de cada viajero. Además, es importante evitar la automedicación, especialmente con antibióticos, que deben utilizarse únicamente bajo indicación profesional.

4. Prestar atención al consumo de agua y alimentos y a las picaduras de insectos

La diarrea del viajero y las enfermedades transmitidas por mosquitos se encuentran entre los problemas de salud que pueden afectar a quienes se desplazan a otras regiones.

Para reducir los riesgos, se recomienda consumir agua segura, mantener una adecuada higiene de manos y elegir alimentos correctamente preparados y conservados. En lugares donde circulan insectos transmisores de enfermedades, también es fundamental utilizar repelente según las indicaciones del producto, vestir ropa que cubra la mayor parte de la piel y permanecer en ambientes protegidos.

El dengue, por ejemplo, requiere mantener las medidas de prevención contra las picaduras incluso en destinos turísticos urbanos.

5. Saber cómo actuar ante síntomas durante el viaje o después del regreso

Antes de partir, es importante conocer las condiciones de la cobertura médica y los lugares a los que se puede acudir ante una emergencia. Sin embargo, los cuidados no terminan cuando finalizan las vacaciones: algunas enfermedades pueden manifestarse varios días después de regresar.

Por eso, ante la aparición de fiebre u otros síntomas, es fundamental informar al profesional de salud qué lugares se visitaron y en qué fechas. En particular, la fiebre después de haber estado en una región con riesgo de malaria requiere una evaluación médica urgente.

“El viajero suele preocuparse por enfermarse durante las vacaciones, pero pocas veces piensa en lo que debe hacer si los síntomas aparecen al volver. Contar el itinerario y las fechas puede ser clave para orientar un diagnóstico oportuno”, señaló Garcés.

Vacaciones 2027: por qué es importante personalizar las medidas de prevención

Las recomendaciones sanitarias y las vacunas necesarias no son iguales para todos los viajeros. Los niños, los adultos mayores, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y quienes tienen el sistema inmunológico comprometido pueden necesitar controles y cuidados específicos.

Las indicaciones también dependen del tiempo disponible antes de viajar, los destinos elegidos y las actividades que se realizarán durante la estadía.

Por este motivo, los especialistas aconsejan no basarse exclusivamente en experiencias de viajes anteriores ni en información general difundida en redes sociales. La situación epidemiológica y los requisitos sanitarios pueden modificarse, por lo que resulta fundamental consultar fuentes actualizadas y recibir orientación médica de acuerdo con cada itinerario.

En ese sentido, Helios Salud cuenta con Travax, un programa internacional que permite consultar alertas sanitarias y epidemiológicas de distintos destinos con actualizaciones en menos de 24 horas. Además, ofrece orientación ante problemas de salud que puedan surgir durante el viaje o después del regreso.

“La consulta del viajero no debería ser un trámite de último momento. Es una oportunidad para anticipar problemas evitables, ajustar las medidas de prevención al recorrido y viajar con información confiable”, concluyó el Dr. Alejandro Garcés.