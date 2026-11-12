Cuántos huevos se pueden comer por semana: qué recomiendan los nutricionistas sobre la yema

Durante años, el consumo de huevos estuvo asociado con recomendaciones que aconsejaban limitar su presencia en la alimentación debido a su contenido de colesterol. Sin embargo, los especialistas en nutrición han revisado estas restricciones y señalan que, para la población general, no es necesario establecer un límite de apenas tres unidades semanales.

La nutricionista Boticaria García sostiene que es posible consumir hasta siete huevos por semana, siempre que se incorporen dentro de una alimentación equilibrada y se elijan formas de preparación adecuadas, según informó el diario AS.

El huevo es un alimento de gran valor nutricional, ya que aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales que intervienen en diferentes funciones del organismo. Además, su versatilidad permite incluirlo en desayunos, almuerzos y cenas mediante distintas preparaciones.

De acuerdo con la información publicada por AS, varios especialistas destacan sus propiedades nutricionales y cuestionan las recomendaciones tradicionales que establecían una restricción generalizada de tres huevos por semana.

¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana según los nutricionistas?

En su libro Tu cerebro tiene hambre, la nutricionista Boticaria García explica que el consumo diario de huevos puede formar parte de una alimentación saludable.

Esto equivale a siete unidades por semana, una cantidad que considera compatible con una dieta equilibrada para la población general.

La especialista también advierte que la forma de preparación y los alimentos que acompañan al huevo influyen en la calidad nutricional del plato. Por eso, recomienda evitar combinaciones habituales con tocino y preparaciones que requieran grandes cantidades de aceite o grasas añadidas.

Estas recomendaciones son orientativas y no reemplazan la evaluación individual de un profesional de la salud. Las personas que necesitan controlar determinados aspectos de su alimentación deben considerar sus condiciones médicas y requerimientos nutricionales.

¿Qué beneficios tiene comer huevos para la salud?

Uno de los principales aportes nutricionales del huevo es su contenido de proteínas de alta calidad, fundamentales para el mantenimiento y la reparación de la masa muscular. También contiene nutrientes que participan en el funcionamiento del sistema nervioso y en distintos procesos metabólicos.

La nutricionista Leticia Carrera destaca su posible contribución al rendimiento cotidiano. Según explica, los huevos pueden ayudar a reducir la sensación de fatiga y favorecer el desempeño físico y mental.

Por su parte, Paula Martín Clares, en su libro La salud de tu piel depende de tu alimentación, señala las propiedades de este alimento y sus posibles beneficios para el organismo. Entre ellos, menciona su aporte de nutrientes relacionados con la memoria y el mantenimiento de la salud visual.

Otro aspecto importante es que las proteínas del huevo favorecen la sensación de saciedad, por lo que puede ser una buena alternativa para incorporar en el desayuno y otras comidas del día.

¿Por qué no se recomienda retirar la yema del huevo?

La yema concentra una parte importante de los nutrientes del huevo. Por este motivo, eliminarla significa prescindir de componentes nutricionales que también contribuyen a una alimentación variada.

Los especialistas citados destacan que no es necesario consumir únicamente las claras ni descartar la yema de manera habitual. Su incorporación permite aprovechar mejor la composición nutricional del alimento.

De todos modos, las recomendaciones pueden variar según las necesidades de cada persona y las indicaciones de su médico o nutricionista.

¿Cómo incluir los huevos en una alimentación equilibrada?

La recomendación de Boticaria García no se limita a establecer una frecuencia de consumo, sino que también contempla la manera de preparar los huevos y los ingredientes con los que se combinan.

En este sentido, no es necesario mantener de forma generalizada la antigua restricción de tres unidades semanales, aunque tampoco significa que todas las personas deban consumir un huevo por día.

Una alternativa es incorporarlos en preparaciones con verduras, cereales y otros alimentos que permitan completar el aporte de nutrientes de cada comida.

Huevos revueltos con arroz y verduras: una alternativa para sumar nutrientes

La nutricionista Blanca Martín compartió en TikTok una receta de huevos revueltos con arroz y verduras que fue recogida por el diario El Español. La propuesta consiste en reemplazar el acompañamiento habitual de palta por arroz y una combinación de vegetales, para obtener un plato práctico y nutritivo.

La preparación incluye brócoli, coliflor, arvejas, cebolla y ajo. El brócoli y la coliflor se utilizan en pequeños ramilletes triturados, mientras que las arvejas se incorporan en un puñado.

La mezcla se condimenta con pimienta y perejil, ingredientes que aportan sabor y permiten sumar variedad de vegetales a la preparación. Además, estas verduras contribuyen con fibra, vitaminas y minerales.

Los huevos se incorporan durante la cocción y deben vigilarse para conseguir una textura blanda y cremosa. Por su parte, el arroz aporta carbohidratos que complementan el contenido proteico del huevo y contribuyen al aporte energético del plato.

Esta combinación puede incluirse preferentemente en el almuerzo y constituye una alternativa para quienes buscan una comida sencilla que reúna proteínas, vegetales y carbohidratos.