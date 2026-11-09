Dieta nórdica y mediterránea: en qué se diferencian y cuáles son sus beneficios

La dieta nórdica comparte varias características con la dieta mediterránea, un modelo de alimentación ampliamente recomendado por los especialistas en nutrición por sus beneficios para la salud, el control del peso y la prevención de distintas enfermedades. Sin embargo, aunque tienen puntos en común, presentan algunas diferencias. ¿En qué consiste este plan alimentario y cuáles son sus principales beneficios?

La dieta nórdica se caracteriza por priorizar los alimentos tradicionales de los países del norte de Europa. Entre sus principales componentes se encuentran los cereales integrales, especialmente el centeno, la cebada y la avena; las frutas, en particular las bayas; y los tubérculos, como la remolacha, la zanahoria y los nabos.

También incorpora pescados grasos, como el salmón, el atún y la caballa, además de legumbres y productos lácteos bajos en grasa.

Este modelo alimentario incluye algunos ingredientes menos habituales en otras dietas, como algas marinas y quelpos, que aportan nutrientes como yodo, ácidos grasos omega-3 y vitamina D. También contempla el consumo de musgos, semillas, verduras y hierbas silvestres. Entre las frutas, los arándanos rojos ocupan un lugar destacado, mientras que los cítricos y las frutas tropicales no forman parte de sus alimentos tradicionales.

Una de las principales diferencias con la dieta mediterránea es su origen. La dieta nórdica fue diseñada por un comité de especialistas en nutrición y alimentación, junto con chefs, historiadores, ecologistas y otros expertos. El objetivo era mejorar los hábitos alimentarios de los países nórdicos mediante un modelo sostenible, que además estuviera vinculado con la identidad, la cultura y los productos locales.

¿La dieta nórdica es más saludable que la mediterránea?

Por el momento, no existe evidencia científica suficiente para afirmar que la dieta nórdica sea superior a la mediterránea. Sin embargo, diferentes investigaciones encontraron resultados favorables entre las personas que siguen este patrón alimentario.

Algunos estudios observaron una asociación con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Además, una revisión de investigaciones publicada en el European Journal of Nutrition señaló que este tipo de alimentación puede contribuir a mejorar determinados factores de riesgo para la salud, como el sobrepeso y los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo.

Estos resultados se relacionan principalmente con el consumo de alimentos ricos en fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales, y con una menor presencia de productos ultraprocesados.

Los beneficios de la dieta mediterránea

Por su parte, la dieta mediterránea se basa en el consumo abundante de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, pastas, arroz y aceite de oliva. También contempla la incorporación de pescado y frutos secos, entre otros alimentos, dentro de un patrón alimentario equilibrado.

Sus beneficios no se limitan al control del peso: también se relaciona con una mejor salud cardiovascular y una mayor expectativa de vida.

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN) y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), de España, encontraron que este modelo alimentario favorece el funcionamiento de las partículas encargadas de transportar el colesterol HDL, conocido como colesterol bueno, que participa en la protección de las arterias.

Para conseguir estos efectos, no alcanza con elegir determinados alimentos de manera aislada. También es importante la forma en que se seleccionan, preparan y consumen, así como la variedad y las proporciones que se incorporan en las distintas comidas del día.

Distintas investigaciones también relacionaron la alimentación mediterránea con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entre sus características se destacan los vegetales y cereales como base de los platos, el consumo de carnes en cantidades moderadas —con preferencia por las blancas— y la incorporación de hierbas y condimentos que aportan micronutrientes.

En definitiva, tanto la dieta nórdica como la mediterránea priorizan los alimentos frescos y de origen vegetal, los cereales integrales y las grasas saludables. Ambas representan alternativas de alimentación equilibrada, con beneficios para la salud cuando se sostienen a largo plazo y se adaptan a las necesidades de cada persona.