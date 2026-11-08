Santa Fe incorporará 103 nuevas ambulancias para fortalecer el sistema de emergencias SIES 107

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentará esta semana 103 nuevas ambulancias que se sumarán a la red de emergencias y traslados SIES 107. La incorporación contempla unidades de diferentes niveles de complejidad, vehículos equipados para la atención neonatal y móviles con tracción 4x4, destinados a mejorar la asistencia en zonas rurales.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, informó que la nueva adquisición representa una inversión de 12.500 millones de pesos y forma parte de un proceso de renovación de la flota sanitaria impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Además, recordó que durante 2025 la Provincia había destinado otros 14.540 millones de pesos para incorporar 174 vehículos, entre ambulancias y minibuses.

Ciancio explicó que al comienzo de la actual gestión ocho de cada diez ambulancias presentaban problemas críticos o moderados. Con la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades, la flota provincial superará los 450 móviles y tendrá una antigüedad inferior a los diez años.

La funcionaria también destacó que la renovación no se limita a la compra de vehículos, sino que incluye capacitación, mejores condiciones laborales, reconocimiento del personal y una reorganización territorial para mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Más capacidad de respuesta y presencia en toda la provincia

El fortalecimiento de la red de emergencias y traslados permitió duplicar la presencia del Estado en el territorio durante los últimos dos años. Además, el sistema mantiene un crecimiento sostenido durante 2026: entre enero y octubre registró más de 477.000 asistencias.

En paralelo, los minibuses incorporados durante 2025 ampliaron las posibilidades de intervención del sistema más allá de las urgencias médicas.

A través de estrategias sanitarias como Agendá Salud, estos vehículos facilitan el acceso a estudios, consultas y tratamientos, especialmente para personas que deben trasladarse desde sus localidades hacia otros centros de atención.

La ministra Silvia Ciancio remarcó que el objetivo es garantizar que cada paciente reciba los recursos adecuados, tanto ante una emergencia como cuando necesita continuar un tratamiento o acceder a una consulta médica fuera de su lugar de residencia.

Finalmente, destacó el trabajo de los equipos del SIES 107 y su conocimiento de las necesidades de cada localidad, y señaló que el sistema cumple un papel fundamental para garantizar la continuidad de los cuidados dentro de la red pública de salud.