El Gobierno enfrenta vencimientos por $40,4 billones en noviembre y crece la preocupación por la deuda en dólares

El Ministerio de Economía deberá afrontar vencimientos de deuda en pesos por aproximadamente $40,4 billones durante noviembre.

La primera licitación buscará renovar compromisos por $10,6 billones y ofrecerá bonos con distintos plazos y mecanismos de actualización.

El Gobierno solamente incluyó un instrumento con vencimiento posterior al período electoral, un bono CER de junio de 2028.

La exclusión del Bonar 2029 alimenta las dudas sobre la capacidad oficial para conseguir dólares frente a vencimientos por US$5.000 millones en 2027.

El riesgo país superó los 900 puntos y su incremento está asociado principalmente a la incertidumbre sobre la deuda en moneda extranjera.

Los bonos en pesos registraron subas de hasta el 4,3%, en una jornada que despertó sospechas sobre una posible intervención oficial antes de la licitación.

El frente financiero volverá a poner a prueba la estrategia del Gobierno durante noviembre, cuando el Ministerio de Economía deberá afrontar vencimientos de deuda en pesos por aproximadamente $40,4 billones. La magnitud de los compromisos se combina con un escenario de mayor incertidumbre en los mercados, un fuerte incremento del riesgo país y dudas sobre la capacidad oficial para conseguir los dólares necesarios para cumplir con las obligaciones de los próximos años.

La primera instancia de financiamiento tendrá lugar el próximo miércoles, cuando el Tesoro buscará renovar compromisos por $10,6 billones. Debido a los feriados del viernes, por el Día del Empleado Bancario, y del lunes, por la visita del papa León XIV, la Secretaría de Finanzas decidió anticipar la presentación de los instrumentos que pondrá a disposición de los inversores.

La oferta contempla distintas alternativas para captar pesos y distribuir los vencimientos en diferentes plazos. Entre ellas figuran letras y bonos capitalizables con vencimientos en enero y junio de 2027, un título ajustado por inflación CER que vence en junio de 2028, un instrumento vinculado a la tasa TAMAR con vencimiento en abril de 2027 y un bono dólar linked que finalizará en enero del próximo año.

Uno de los aspectos que sobresale en el menú presentado por Economía es que solamente incluye una alternativa con vencimiento posterior al período electoral: el bono CER de junio de 2028. El resto de los instrumentos ofrecidos concentra sus vencimientos entre enero y junio de 2027, una característica que refleja la preferencia oficial por compromisos de plazos relativamente más cortos.

Sin embargo, la principal señal de preocupación para los operadores financieros no está relacionada exclusivamente con la deuda en pesos. El Gobierno volvió a dejar afuera de la licitación el Bonar 2029, un título en moneda extranjera cuya ausencia alimenta las dudas sobre las posibilidades de conseguir financiamiento en dólares para afrontar los compromisos del próximo año.

Del programa previsto para 2026, por un total de 2.000 millones de dólares, todavía restan colocar alrededor de 800 millones. A ese escenario se suman vencimientos por otros 5.000 millones de dólares durante 2027, una exigencia que obliga a observar con atención las alternativas que tendrá disponibles el equipo económico para reunir las divisas necesarias.

En el mercado distinguen dos situaciones. Por un lado, consideran que el Tesoro no debería encontrar mayores dificultades para conseguir una renovación completa de los vencimientos en pesos, aunque posiblemente deba convalidar tasas de interés más elevadas para convencer a los inversores. Por otro, identifican en la deuda denominada en moneda extranjera el principal factor de incertidumbre financiera.

Esta diferenciación también permite explicar el comportamiento del riesgo país, que superó los 900 puntos durante la jornada del jueves. Para los analistas, el fuerte incremento del indicador estaría asociado principalmente a las dudas sobre la capacidad de pago de los compromisos en dólares y a la sensibilidad de esos instrumentos frente a la incertidumbre política.

La segunda instancia de noviembre tendrá una dimensión todavía mayor. Según estimaciones de Dhalmore Capital, quedarían pendientes vencimientos por otros $29,7 billones. Frente a semejante volumen de obligaciones, no se descarta que el Ministerio de Economía convoque a un canje de deuda antes de realizar la segunda licitación, con el objetivo de distribuir los compromisos y reducir las necesidades inmediatas de financiamiento.

En paralelo, el comportamiento reciente de los bonos en pesos agregó otro elemento a la discusión financiera. Durante la rueda del miércoles 4 de noviembre, los títulos registraron una recuperación significativa, con subas de hasta el 4,3% en los instrumentos ajustados por inflación y en los bonos duales de mayor plazo.

El movimiento llamó la atención por su magnitud y por el volumen de operaciones. Las compras se concentraron especialmente en los títulos de mayor duración, que habían sufrido las correcciones más pronunciadas durante las jornadas anteriores.

Además, buena parte de las operaciones se intensificó después del cierre del mercado cambiario. Esa particularidad despertó sospechas entre los operadores sobre una posible intervención oficial para apuntalar las cotizaciones de los bonos y mejorar las condiciones de financiamiento del Tesoro antes de la próxima licitación.

De esta manera, noviembre se presenta como un mes decisivo para la administración financiera del Gobierno. Aunque el mercado mantiene expectativas favorables respecto de la renovación de la deuda en pesos, la disponibilidad de dólares y la incertidumbre sobre los compromisos externos aparecen como los principales desafíos para el equipo económico.