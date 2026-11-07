Los economistas proyectan un dólar mayorista de $1.625 para diciembre, pese a la incertidumbre financiera y política

FocusEconomics relevó las expectativas de 44 economistas y proyectó un dólar mayorista de $1.625,3 para diciembre.

La estimación representa una reducción de $16,2 respecto del informe anterior.

Para diciembre de 2027, el consenso prevé una cotización de $1.962,6.

El riesgo país alcanzó los 852 puntos básicos y aumentó las preocupaciones sobre el financiamiento externo.

Los economistas estiman que el dólar mayorista subirá 11,7% durante 2026, frente a una inflación proyectada del 32%.

Las reservas brutas llegaron a USD 50.435 millones y el Banco Central compró USD 152 millones en tres de las últimas ocho ruedas.

Las expectativas del mercado cambiario argentino muestran una relativa estabilidad para los próximos meses, a pesar del aumento de las tensiones políticas y financieras, tanto en el ámbito local como internacional. Un relevamiento entre 44 economistas de bancos y consultoras nacionales y extranjeras redujo sus previsiones para el precio del dólar mayorista a fines de 2026 y anticipó una evolución más moderada de la cotización de la divisa respecto de las estimaciones realizadas anteriormente.

De acuerdo con el consenso del informe de noviembre de FocusEconomics, el tipo de cambio mayorista alcanzaría los $1.625,3 al cierre de diciembre. La cifra representa una reducción de $16,2 frente a la proyección difundida en octubre, lo que refleja una moderación de las expectativas cambiarias pese a las señales de preocupación que comienzan a aparecer en otros indicadores financieros.

Para diciembre de 2027, los especialistas estiman que el dólar mayorista llegará a $1.962,6, aproximadamente seis pesos menos que lo previsto en el relevamiento anterior. Sin embargo, esa cotización se ubica por encima de los $1.847,6 contemplados por el Gobierno nacional en el proyecto de Presupuesto para el próximo año.

Las proyecciones reflejan que, por el momento, los analistas no esperan que las dificultades políticas y financieras se traduzcan necesariamente en un salto inmediato del tipo de cambio oficial. Esa perspectiva contrasta con otros indicadores que muestran un escenario de mayor incertidumbre y una creciente demanda de cobertura por parte de los inversores.

Riesgo país, financiamiento y presión sobre los dólares financieros

Uno de los factores que genera preocupación en el mercado es la evolución del riesgo país, que llegó a los 852 puntos básicos, su nivel más elevado en lo que va del año. El incremento del indicador encarece las posibilidades de financiamiento externo de la Argentina y representa un desafío adicional para el Gobierno, especialmente frente a los compromisos de deuda previstos para 2027.

Las necesidades financieras adquieren mayor relevancia en un año electoral, con vencimientos estimados en alrededor de 29.000 millones de dólares. La posibilidad de conseguir recursos en los mercados internacionales también está condicionada por el contexto externo y la evolución de las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años, que superaron el 5% anual.

A ese panorama se agregan las tensiones geopolíticas y los cambios en el escenario político internacional. La derrota electoral de Donald Trump y del Partido Republicano en las elecciones legislativas estadounidenses, junto con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, configuran un contexto que puede modificar las condiciones de respaldo internacional con las que cuenta la administración de Javier Milei.

En el mercado financiero local, la búsqueda de cobertura también se refleja en el comportamiento del dólar contado con liquidación (CCL), utilizado para transferir divisas al exterior. Esta cotización alcanzó los $1.677, alrededor de 100 pesos por encima de los valores del dólar MEP y del mercado informal, que se ubicaban en torno de los $1.570.

Para Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, esta diferencia evidencia una marcada búsqueda de protección frente a la incertidumbre económica y política, tanto interna como externa.

Un dólar que avanzaría por debajo de la inflación

El consenso de FocusEconomics contempla que el dólar mayorista, actualmente ubicado en $1.546, debería aumentar un 5,1% durante los dos meses restantes del año para alcanzar los $1.625,3 proyectados.

De concretarse ese escenario, la divisa acumularía una suba del 11,7% durante todo 2026, una evolución considerablemente inferior al 32% de inflación que estiman los mismos especialistas para el período. Hasta el momento, el tipo de cambio mayorista registra un incremento acumulado del 6,1%.

Esta diferencia vuelve a instalar el debate sobre el atraso cambiario y la posibilidad de que los precios internos continúen creciendo a un ritmo superior al de la cotización oficial.

Además, la proyección del mercado se encuentra por debajo del límite máximo de la banda de flotación cambiaria establecida por el Banco Central, que actualmente se ubica en $1.957 y se actualiza mensualmente de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes.

Los contratos de dólar futuro negociados en A3 (Matba-Rofex) también muestran expectativas algo más moderadas: para diciembre, la cotización se ubicó en $1.597,5, por debajo del consenso de los economistas.

Sin embargo, para octubre de 2027, en la antesala de las elecciones presidenciales, los contratos anticipan un dólar mayorista de $2.010, lo que representa un incremento cercano al 30% respecto de los valores actuales.

Las advertencias sobre las necesidades de dólares del Tesoro

Entre las proyecciones más elevadas para diciembre aparece la de Pantheon Macroeconomics, que estima un dólar mayorista de $1.850. Santander, Invecq Consulting y UBS, por su parte, calculan una cotización de $1.700.

Pablo Repetto, gerente de Aurum, proyecta un valor de $1.680 y advierte sobre las necesidades de divisas que tendrá el Tesoro para afrontar los vencimientos del 9 de enero. Según su análisis, si el Gobierno no consigue acumular los dólares necesarios, podría enfrentar dificultades para obtener un nuevo préstamo mediante un acuerdo REPO o debería aceptar tasas de interés considerablemente más elevadas.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum, mantiene una estimación de $1.612 para diciembre y considera que el movimiento cambiario será compatible con una inflación mensual cercana al 1,9%.

Mientras tanto, el Banco Central enfrenta dificultades para sostener el ritmo de acumulación de reservas. Durante las últimas ocho ruedas consecutivas intervino solamente en tres oportunidades, en las que incorporó un total de 152 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas alcanzaron los 50.435 millones de dólares.

De esta manera, las previsiones cambiarias todavía muestran una relativa moderación, aunque las necesidades de financiamiento, la evolución de las reservas y el comportamiento de los dólares financieros mantienen abiertas las dudas sobre la sostenibilidad del esquema económico en los próximos meses.