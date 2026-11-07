Paraguay: Pedro Alliana asumió la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña, quien quedó bajo arresto domiciliario

Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay y completará el mandato hasta 2028.

Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político resuelto por el Senado.

La votación parlamentaria reunió 44 votos favorables a la destitución.

La renuncia presentada por Peña no fue aceptada formalmente y el procedimiento continuó.

La Justicia dispuso su detención domiciliaria por los cargos presentados en su contra.

La crisis se originó alrededor de la intervención de la entidad financiera digital ueno y los vínculos comerciales del ex presidente.

La crisis política que sacudió a Paraguay terminó con la salida de Santiago Peña de la Presidencia y la asunción de su vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró como nuevo jefe de Estado para completar el mandato hasta 2028. La destitución del mandatario fue resuelta mediante un juicio político que concluyó con 44 votos favorables en el Senado, mientras que, en un procedimiento separado, la Justicia dispuso su detención domiciliaria a raíz de los cargos presentados en su contra.

El desenlace se produjo después de dos jornadas de deliberaciones parlamentarias y de un progresivo deterioro del respaldo político que Peña mantenía dentro de su propio partido. El ex presidente había presentado su renuncia el jueves, pero la dimisión no fue aceptada formalmente. Por ese motivo, el procedimiento de juicio político continuó hasta que el Senado resolvió su destitución del cargo.

La decisión abrió el camino institucional para que Alliana asumiera inmediatamente la conducción del Ejecutivo. El dirigente conservador, de 52 años, pasó de ocupar la Vicepresidencia a quedar al frente del Gobierno paraguayo, con la responsabilidad de completar el período presidencial que se extiende hasta 2028.

La sucesión se desarrolló en paralelo con un operativo judicial en Asunción. Mientras Alliana prestaba juramento, efectivos policiales y fiscales se presentaron en el domicilio de Peña para comunicarle la resolución que dispuso su detención domiciliaria. La medida fue adoptada por la Justicia en relación con los cargos formulados contra el ex mandatario, en el marco de las actuaciones vinculadas con la crisis de la entidad financiera ueno.

La Fiscalía informó que Peña permanecería detenido en su vivienda y que debía presentarse ante las autoridades este sábado. Durante el procedimiento, un grupo de manifestantes se concentró en las inmediaciones del domicilio, en medio de un clima de tensión política por el cambio de autoridades y la situación judicial del ex presidente.

El origen de la crisis estuvo relacionado con la intervención de ueno, una entidad financiera digital con la que Peña había mantenido vínculos comerciales en el pasado. El colapso del banco y las presuntas conexiones del entonces presidente con la institución se convirtieron en el eje de los cuestionamientos que terminaron impulsando el proceso de destitución.

La situación política se agravó cuando Peña perdió el respaldo de su propia fuerza partidaria. Ese debilitamiento interno resultó determinante para que avanzara el juicio político y se reunieran los votos necesarios para desplazarlo de la Presidencia.

Aunque el mandatario intentó anticiparse al desenlace mediante la presentación de su renuncia, la falta de aceptación formal impidió que esa decisión interrumpiera el procedimiento parlamentario. Finalmente, fue el juicio político el mecanismo que resolvió su salida del Ejecutivo, mientras que la detención domiciliaria respondió a una decisión posterior e independiente del Poder Judicial.

La distinción entre ambos procedimientos resulta central para comprender el alcance de la crisis paraguaya. Por un lado, el Senado resolvió la destitución de Peña como presidente de la Nación. Por otro, la Justicia dispuso una medida restrictiva de su libertad a partir de los cargos presentados en su contra. No se trató de una condena judicial derivada del juicio político, sino de dos decisiones adoptadas en ámbitos institucionales diferentes.

Con Alliana instalado en el Palacio de Gobierno, Paraguay inició una nueva etapa política en circunstancias excepcionales. El flamante presidente deberá completar el mandato hasta 2028 en un escenario condicionado por las consecuencias institucionales de la destitución y las derivaciones judiciales del caso ueno.

La salida de Peña dejó planteados interrogantes sobre la estabilidad del sistema político, el funcionamiento de los mecanismos de control y las responsabilidades que puedan determinarse en las actuaciones judiciales. La asunción de su sucesor resolvió la conducción del Ejecutivo, pero no cerró los capítulos políticos y judiciales que desencadenaron la crisis.