El voto latino se aleja de Trump y gana protagonismo de cara a las elecciones legislativas en Estados Unidos

El voto latino se perfila como uno de los factores determinantes en las elecciones legislativas de medio término que se celebrarán el próximo martes en Estados Unidos. Su peso electoral podría incidir directamente en la nueva composición del Congreso y en el futuro político del presidente Donald Trump.

El resultado de los comicios marcará los últimos dos años de su mandato. Las encuestas anticipan un posible avance demócrata que, si se concreta, podría condicionar la segunda mitad de la gestión republicana y dificultar la aprobación de sus principales iniciativas.

Entre los factores que explican el cambio de clima electoral aparecen la guerra en Irán y su impacto en la economía estadounidense, con aumentos en los precios de los combustibles y de productos esenciales, además del creciente rechazo a la política migratoria del Gobierno entre sectores de la comunidad hispana.

Un relevamiento del Pew Research Center mostró que el 51% de los votantes latinos respalda a los candidatos demócratas, frente al 24% que se inclina por los republicanos. La diferencia contrasta con lo ocurrido en las elecciones de 2024, cuando casi la mitad de los latinos votó por Trump.

Además, apenas dos años después de aquellos comicios, el 74% de los hispanos desaprueba la gestión del presidente, según el mismo estudio.

Otra encuesta, publicada por The New York Times a mediados de septiembre, indicó que el 78% de los votantes hispanos prefiere que los demócratas controlen el Congreso.

Trump, sin embargo, mantiene su confianza en el respaldo de este electorado. “Creo que lo estamos haciendo bien. Tengo un tremendo voto hispano”, aseguró.

36 millones de latinos habilitados para votar

En las elecciones del martes se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros, y un tercio del Senado, con 35 de sus 100 bancas en disputa. Actualmente, ambas cámaras están bajo control republicano, pero los demócratas aparecen como favoritos para avanzar en el Congreso.

Para el Gobierno, uno de los principales objetivos será conservar el Senado. Una derrota republicana en ambas cámaras dejaría a Trump ante un escenario complejo, con mayores dificultades para impulsar su agenda legislativa.

El descontento con el presidente también se refleja en otros sectores de la población: según un sondeo reciente de Gallup, seis de cada diez electores desaprueban su gestión.

Las encuestas anticipan posibles derrotas republicanas incluso en estados tradicionalmente conservadores, como Texas, donde los demócratas podrían tener la oportunidad de elegir a su primer senador en tres décadas.

Trump, no obstante, suele cuestionar la precisión de los sondeos y recuerda que las encuestas tampoco anticiparon sus triunfos presidenciales de 2016 y 2024. En ambos casos consiguió imponerse en estados donde la competencia era especialmente ajustada.

En este contexto, unos 36 millones de latinos están habilitados para votar, un electorado diverso que puede resultar decisivo en distintos distritos y estados.

María Bilbao, activista de la organización American Friends Service Committee Experience, que trabaja en asistencia a inmigrantes, explicó a TN que la economía será uno de los temas centrales de la campaña.

“La economía va a tener un peso enorme en estas elecciones. El costo de vida, los alimentos, la vivienda y la dificultad que enfrentan muchas familias para llegar a fin de mes son preocupaciones muy concretas dentro de la comunidad latina”, señaló.

La activista también advirtió que el comportamiento electoral de este sector no responde a una única motivación. “Trump perdió apoyo, pero la comunidad latina no es homogénea y no todos votan por las mismas razones”, sostuvo.

Desde su trabajo en Florida, Bilbao observa una preocupación creciente por las consecuencias de las políticas migratorias. “Las detenciones, las deportaciones y el miedo están afectando no solamente a las personas indocumentadas, sino también a familias enteras con estatus migratorios mixtos”, indicó.

La política migratoria, otro factor que influye en el voto hispano

Las redadas contra inmigrantes continúan en distintos puntos del país. Durante los últimos cuatro meses se registró un récord de casi 200.000 arrestos. Además, las deportaciones durante el segundo mandato de Trump alcanzaron aproximadamente las 980.000 personas, según un informe del Migration Policy Institute (MPI).

A ese escenario se suma el temor de quienes evitan salir de sus casas o limitan sus desplazamientos a los trayectos laborales por miedo a ser detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Hay dos cuestiones que van a pesar en la evaluación que hagan los votantes: cómo está afectando la economía su vida cotidiana y qué consecuencias están teniendo las políticas migratorias en sus comunidades”, resumió Bilbao.

La inmigración ocupa un lugar central en el debate porque las medidas del Gobierno no afectan únicamente a quienes se encuentran en situación irregular. También generan preocupación entre familias con integrantes que tienen distintos estatus migratorios y entre personas que cuentan con familiares o conocidos expuestos al riesgo de deportación.

Sin embargo, la situación económica aparece incluso por encima de la migración entre las principales preocupaciones electorales. Según el relevamiento de Pew Research Center, el 86% de los latinos considera prioritaria su situación económica a la hora de decidir el voto, mientras que el 64% ubica en primer lugar la política migratoria.

La guerra en Irán y el aumento del costo de vida

La evolución de la economía también representa un desafío para las aspiraciones republicanas. El impacto de la guerra en Irán, iniciada en febrero, se trasladó a los precios de los combustibles y de distintos productos de consumo.

Trump había anticipado que el conflicto duraría cuatro semanas, pero las hostilidades se prolongaron y todavía no existe un acuerdo de paz vigente. Durante el último mes, el Pentágono puso en pausa los ataques para evitar una escalada en medio del proceso electoral. Sin embargo, las consecuencias económicas continúan afectando a los consumidores.

De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio promedio del galón de nafta —equivalente a 3,7 litros— llegó a 4,27 dólares, frente a los 2,98 dólares registrados antes de la guerra. Solo en septiembre, el combustible aumentó un 9,1% respecto del mes anterior.

La suba también repercutió en los costos de distintos productos esenciales para la industria y la agricultura. En ese contexto, la inflación de septiembre alcanzó el 3,7% interanual, según los datos oficiales mencionados en el informe.

Con este panorama, el voto latino adquiere un papel estratégico en la disputa por el Congreso. Su presencia es especialmente significativa en estados como California, Florida, Texas, Nevada, Arizona y Nuevo México, donde puede influir en el resultado de distintas contiendas electorales.

El peso de esta comunidad también se explica por su participación en la economía: los latinos representan una quinta parte de la fuerza laboral de Estados Unidos. Su decisión en las urnas podría ser determinante para definir el equilibrio político que acompañará a Trump durante los dos últimos años de su mandato.