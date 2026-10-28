Flávio Bolsonaro, bajo sospecha de haber viajado a Estados Unidos pese a una prohibición judicial

Flávio Bolsonaro quedó envuelto en versiones sobre un presunto viaje a Estados Unidos tras perder el balotaje presidencial.

La Justicia brasileña ordenó cancelar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país por una decisión de Alexandre de Moraes.

La Policía Federal brasileña no encontró registros formales de su salida, mientras la Argentina negó constancias de su ingreso legal.

Un avión privado detenido en Puerto Iguazú alimentó las sospechas sobre un posible traslado hacia Florida.

El senador negó inicialmente que planeara abandonar Brasil y anunció que buscaría impugnar el resultado electoral.

Bolsonaro enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero, evasión de divisas y el financiamiento de una película sobre su padre.

Flávio Bolsonaro, senador brasileño y candidato derrotado en el balotaje presidencial, quedó en el centro de una controversia judicial y política después de que trascendieran versiones sobre un presunto viaje a Estados Unidos. Mientras allegados al dirigente aseguraron que abandonó Brasil junto con su familia, las autoridades brasileñas y argentinas señalaron que no existían registros migratorios que confirmaran su salida del territorio brasileño ni su ingreso legal a la Argentina.

La situación se produjo después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se impusiera en la segunda vuelta electoral con el 51,79% de los votos, frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro. Horas después de conocerse el resultado, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes dispuso la cancelación de los pasaportes del senador y le prohibió salir del país.

Según versiones difundidas por dirigentes cercanos al Partido Liberal, Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos, posiblemente con destino a Florida, acompañado por su esposa y sus dos hijas. El diputado Mauricio Marcon sostuvo públicamente que el legislador había tomado un vuelo para buscar refugio en el extranjero. Además, fuentes estadounidenses indicaron que la administración de Donald Trump le otorgaría una visa, aunque esa información no constituía una confirmación oficial de su ingreso al país norteamericano.

Una salida bajo sospecha y sin registros oficiales

La hipótesis de una fuga adquirió mayor relevancia por las restricciones judiciales que pesaban sobre el senador. La resolución de De Moraes, dictada el domingo 25 de octubre, ordenó cancelar todos los pasaportes emitidos a nombre de Bolsonaro, incluido el diplomático, y estableció un plazo de 24 horas para entregar cualquier documento de viaje de otra nacionalidad que pudiera tener.

El magistrado también dispuso la prohibición de abandonar Brasil y ordenó activar una alerta migratoria en el sistema Sonar, utilizado para controlar los desplazamientos internacionales.

La Policía Federal brasileña informó que había cancelado los documentos del senador después de que no fueran entregados dentro del plazo establecido. Sin embargo, una fuente policial señaló que no existía un registro formal de su salida del país.

En paralelo, surgieron interrogantes por la presencia de un avión privado Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones. La aeronave había llegado desde Buenos Aires el lunes por la noche y tenía previsto partir hacia Fort Lauderdale, Florida. El vuelo fue suspendido porque faltaba uno de los cuatro pasajeros previstos.

La posibilidad de que Bolsonaro hubiera cruzado la frontera hacia la Argentina para abordar el avión fue objeto de averiguaciones. No obstante, el Gobierno argentino informó que la Dirección Nacional de Migraciones no registraba su ingreso legal al país y que ninguno de los planes de vuelo presentados incluía a integrantes de su familia. Las autoridades brasileñas consultaron a sus pares argentinos para determinar si el senador había logrado salir pese a la prohibición.

El senador niega que planeara abandonar Brasil

Antes de que se conocieran las versiones sobre su supuesto viaje, Bolsonaro había asegurado que no contemplaba abandonar el país y que entregaría sus documentos de viaje. En un video difundido en redes sociales, relató que agentes de la Policía Federal lo habían abordado cuando salía de la residencia de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.

El senador cuestionó la medida judicial y negó que sus propias declaraciones justificaran la cancelación de sus pasaportes. Sus dichos se produjeron después de que su hermano, el ex diputado Eduardo Bolsonaro, sugiriera antes de las elecciones que podría abandonar Brasil si perdía la contienda presidencial.

Además, el dirigente conservador anticipó que buscaría impugnar la fórmula ganadora por presuntos abusos de poder político y económico durante el proceso electoral.

Las investigaciones judiciales que rodean al dirigente

La restricción de salida del país se inscribe en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas en la que también está involucrado el abogado Willer Tomaz. La pesquisa busca determinar si existió un esquema irregular relacionado con plataformas de apuestas deportivas en línea.

Según los antecedentes del caso, la Policía Federal encontró indicios de una conexión entre el senador y una cuenta bancaria perteneciente a una de las compañías del abogado. Bolsonaro niega cualquier vínculo con las operaciones investigadas. En la misma resolución, De Moraes prohibió que ambos mantuvieran contacto, tanto de manera directa como a través de intermediarios.

A esa causa se suma otra investigación sobre el financiamiento de Dark Horse, una película centrada en la vida de Jair Bolsonaro. La producción habría recibido al menos 65 millones de reales, equivalentes a unos 10 millones de dólares, de Daniel Vorcaro, ex propietario del Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central brasileño tras acusaciones de fraude.

El escenario judicial se desarrolla mientras Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria en Brasilia, después de haber sido condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.

La falta de registros migratorios y las versiones contrapuestas mantienen abierto el interrogante sobre el paradero de Flávio Bolsonaro. Mientras avanzan las verificaciones oficiales, su situación suma un nuevo capítulo de tensión política en Brasil, tras una elección que profundizó la disputa entre el oficialismo de Lula y la oposición conservadora.