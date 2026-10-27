El consumo masivo cayó 5,8% y los alimentos básicos también sufrieron el ajuste

El consumo masivo cayó un 5,8% interanual durante agosto y septiembre.

Los alimentos básicos retrocedieron un 3,5% y las bebidas registraron una baja del 9,8% en volumen.

Los productos de limpieza y cuidado personal disminuyeron un 4% durante el último bimestre.

Los autoservicios independientes fueron el único canal de venta que creció, con una mejora interanual del 2,7%.

La participación de los autoservicios independientes en el volumen comercializado pasó del 17% al 19%.

Las grandes cadenas, los comercios tradicionales y los kioscos y minimercados cerraron el bimestre con caídas en sus ventas.

La retracción del poder de compra de los hogares argentinos comenzó a reflejarse con mayor intensidad en las decisiones cotidianas de consumo. Durante agosto y septiembre, las ventas de productos de consumo masivo registraron una caída interanual del 5,8%, en un escenario en el que los alimentos básicos, las bebidas y los artículos de limpieza e higiene también mostraron retrocesos. Al mismo tiempo, los autoservicios independientes, incluidos los comercios de barrio y los supermercados chinos, lograron ganar terreno frente a las grandes cadenas.

El deterioro del último bimestre supera ampliamente la contracción acumulada entre enero y septiembre, que alcanzó el 1,3%. La diferencia muestra una aceleración de la caída en los meses más recientes, en paralelo con un aumento del 27,5% en el precio promedio ponderado de los productos relevados durante el período analizado.

Los datos también encuentran un correlato en las estadísticas oficiales. En agosto, las ventas de los supermercados a precios constantes disminuyeron un 3,7% interanual y acumularon una baja del 2,8% durante los primeros ocho meses del año. Además, la serie desestacionalizada registró una contracción del 0,8% respecto de julio.

Los alimentos básicos también pierden volumen

Uno de los indicadores más significativos del relevamiento aparece en el rubro alimenticio, que retrocedió un 3,2% interanual durante agosto y septiembre. Dentro de esa categoría, los productos básicos perdieron un 3,5% de volumen, mientras que los alimentos no básicos cayeron un 4,3%. Las golosinas tuvieron una disminución más moderada, del 1%.

El resultado contrasta con el desempeño que habían mostrado anteriormente algunas categorías, entre ellas los alimentos infantiles, las sopas, las bolsas para horno, el pan árabe, las tortillas y el puré instantáneo. En el extremo opuesto, las galletitas de cereales, los postres, las leches vegetales, las gelatinas y los preparados para helados figuraron entre los productos con peor evolución.

Las bebidas fueron el segmento más afectado durante el bimestre, con una caída del 9,8% en el volumen comercializado. Las variedades sin alcohol retrocedieron un 10,2%, mientras que las alcohólicas bajaron un 8,7%. En el acumulado de los primeros nueve meses, la contracción del sector fue del 2%.

Entre las categorías más golpeadas se ubicaron los jugos isotónicos, las aguas minerales saborizadas, los polvos para preparar jugos, las gaseosas y el whisky. En cambio, los amargos y gasificados, las yerbas comunes y compuestas, las bebidas energizantes, las aguas minerales puras y el té mostraron un comportamiento relativamente más favorable.

Limpieza e higiene, también en retroceso

La reducción del consumo alcanzó asimismo a los productos destinados al cuidado personal y del hogar, cuya comercialización cayó un 4% interanual en agosto y septiembre. Cosmética y tocador registró una baja del 3,8%, mientras que los artículos para la limpieza del hogar y de la ropa retrocedieron un 4,5%. Entre enero y septiembre, la caída acumulada de esta familia llegó al 2,9%.

Las lavandinas, el jabón en barra, determinados limpiadores, los desodorantes no líquidos, los quitamanchas y los lustramuebles estuvieron entre los productos de peor desempeño. Por el contrario, los detergentes líquidos y en polvo, los suavizantes y algunos limpiadores líquidos mostraron mejores resultados.

En cuidado personal, los tratamientos capilares posteriores al lavado, los sistemas de afeitar, los protectores, las toallas húmedas y los pañales descartables para bebés registraron una evolución desfavorable. Los cepillos dentales, los enjuagues bucales, las cremas faciales y los tampones tuvieron un desempeño más positivo.

Los autoservicios de barrio ganan participación

La caída generalizada del consumo no afectó de la misma manera a todos los canales de venta. Los autoservicios independientes fueron el único formato que consiguió crecer durante agosto y septiembre, con un aumento interanual del 2,7% en volumen. En contraste, las grandes cadenas retrocedieron un 5,6%, los comercios tradicionales cayeron un 8%, los kioscos y minimercados bajaron un 9,1% y las perfumerías disminuyeron un 2,1%.

La diferencia también se observa en el acumulado anual: los autoservicios independientes avanzaron un 4% entre enero y septiembre, mientras que las cadenas registraron una baja del 3,4%. Los kioscos retrocedieron un 2,4%, las perfumerías un 1,5% y los comercios tradicionales un 0,7%.

Este desempeño modificó la distribución del mercado. Los autoservicios independientes pasaron de concentrar el 17% del volumen vendido en agosto-septiembre de 2025 al 19% en el mismo período de 2026. Los comercios tradicionales, en cambio, descendieron del 43% al 41%, mientras que las grandes cadenas mantuvieron una participación del 40%.

Las diferencias también aparecen en las preferencias de compra. En los comercios tradicionales se destacaron las hamburguesas, las pastas frescas, las salchichas y los alimentos infantiles. En las grandes cadenas, entre los productos con mejor desempeño acumulado figuraron los alimentos infantiles, las sopas, la leche en polvo, las harinas y la manteca.

Aunque los autoservicios independientes habían alcanzado aumentos interanuales superiores al 10% en períodos anteriores, su crecimiento perdió intensidad y terminó el último bimestre en el 2,7%. Sin embargo, conservaron una evolución positiva en un mercado que muestra señales de debilitamiento en casi todos los segmentos.

El panorama combina así una contracción cada vez más marcada del consumo masivo con un cambio en los hábitos de compra. La pérdida de volumen en alimentos, bebidas y artículos de uso cotidiano coincide con una mayor participación de los comercios independientes, mientras las grandes superficies y los canales tradicionales enfrentan resultados negativos.