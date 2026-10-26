Balón de Oro 2026: quiénes son todos los nominados y qué cambios tendrá la histórica gala

La 70.ª edición del Balón de Oro se celebrará este lunes 26 de octubre en el emblemático London Palladium de Londres, en una ceremonia que marcará un cambio histórico: por primera vez, la entrega del prestigioso galardón se realizará fuera de Francia. La elección de la capital británica también busca rendir homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del premio, en 1956.

La ceremonia, organizada por France Football y la UEFA, reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada, tanto en la categoría masculina como en la femenina. También se entregarán distinciones a arqueros, jóvenes talentos, entrenadores y clubes, entre otros premios.

Cómo se eligen los ganadores del Balón de Oro

La selección de los ganadores está a cargo de un jurado internacional de periodistas especializados. Para la categoría masculina participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA, mientras que en la femenina intervienen periodistas de los 50 países mejor posicionados.

La votación se realiza mediante un sistema de puntuación: el futbolista o la futbolista que acumula más unidades se queda con el premio. El objetivo es evaluar el rendimiento individual durante el período establecido, además de considerar los logros colectivos y otros aspectos deportivos.

Balón de Oro masculino: los 30 nominados

Entre los candidatos de esta edición aparecen figuras de primer nivel, como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland y Vinícius Júnior. La lista también incluye a Lautaro Martínez, delantero argentino del Inter de Milán.

Estos son los 30 nominados:

Jude Bellingham — Real Madrid. Pau Cubarsí — Barcelona. Marc Cucurella — Chelsea/Real Madrid. Ousmane Dembélé — Paris Saint-Germain. Luis Díaz — Bayern Múnich. Bruno Fernandes — Manchester United. Gabriel — Arsenal. Erling Haaland — Manchester City. Achraf Hakimi — Paris Saint-Germain. Harry Kane — Bayern Múnich. Khvicha Kvaratskhelia — Paris Saint-Germain. Lamine Yamal — Barcelona. Sadio Mané — Al-Nassr. Marquinhos — Paris Saint-Germain. Lautaro Martínez — Inter de Milán. Kylian Mbappé — Real Madrid. Nuno Mendes — Paris Saint-Germain. Lionel Messi — Inter Miami. João Neves — Paris Saint-Germain. Michael Olise — Bayern Múnich. Willian Pacho — Paris Saint-Germain. Julián Quiñones — Al-Qadsiah. Declan Rice — Arsenal. Rodri — Manchester City/Barcelona. Fabián Ruiz — Paris Saint-Germain. William Saliba — Arsenal. Ferran Torres — Barcelona. Dayot Upamecano — Bayern Múnich. Vinícius Júnior — Real Madrid. Vitinha — Paris Saint-Germain. <Cite refs={["turn819182search1","turn819182search7"]}/>

Messi y Lautaro Martínez, los argentinos entre los candidatos

La presencia de Lionel Messi vuelve a captar la atención del público argentino. El capitán de la Selección nacional es el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho trofeos, y vuelve a integrar la nómina tras una temporada destacada con el Inter Miami y el seleccionado argentino.

El otro representante nacional es Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, que también busca quedarse con una de las distinciones individuales más importantes del fútbol mundial. <Cite refs={["turn819182search7","turn819182search9"]}/>

Balón de Oro femenino: las 30 candidatas

La categoría femenina también reúne a futbolistas destacadas del fútbol europeo y de otras ligas internacionales. Entre los nombres más reconocidos figuran Alexia Putellas, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Khadija Shaw y Alessia Russo.

La lista completa está integrada por:

Selma Bacha — Lyon. Barbra Banda — Orlando Pride. Klara Bühl — Bayern Múnich. Esmee Brugts — Barcelona. Mariona Caldentey — Arsenal. Scarlett Camberos — Club América. Kerstin Casparij — Manchester City. Temwa Chawinga — Kansas City Current. Cata Coll — Barcelona. Melchie Dumornay — Lyon. Caroline Graham Hansen — Barcelona. Alex Greenwood — Manchester City. Patri Guijarro — Barcelona. Pernille Harder — Bayern Múnich. Yui Hasegawa — Manchester City. Rose Lavelle — Gotham FC. Mapi León — Barcelona/London City Lionesses. Lorena — Kansas City Current. Melvine Malard — Manchester United/Chelsea. Manaka Matsukubo — North Carolina Courage/Chelsea. Vivianne Miedema — Manchester City. Ewa Pajor — Barcelona. Clàudia Pina — Barcelona. Alexia Putellas — Barcelona/London City Lionesses. Wendie Renard — Lyon. Alessia Russo — Arsenal. Khadija Shaw — Manchester City. Momoko Tanikawa — Bayern Múnich. Caroline Weir — Real Madrid/Lyon. Tessa Wullaert — Inter/Como. <Cite refs={["turn819182search0","turn819182search3"]}/>

Las principales figuras de la categoría femenina

Alexia Putellas aparece nuevamente entre las candidatas tras sus actuaciones con el Barcelona. También sobresale Ewa Pajor, una de las referencias ofensivas del equipo catalán, y Caroline Graham Hansen, reconocida por su capacidad para generar situaciones de peligro desde las bandas.

Por su parte, Khadija Shaw representa al Manchester City, mientras que Alessia Russo integra la lista después de su desempeño con el Arsenal y la selección inglesa.

Los nominados a mejor entrenador masculino

La categoría de mejor entrenador reúne a cinco técnicos que se destacaron por su trabajo al frente de clubes y selecciones.

Mikel Arteta — Arsenal.

Luis de la Fuente — Selección de España.

Unai Emery — Aston Villa.

Vincent Kompany — Bayern Múnich.

Luis Enrique — Paris Saint-Germain.

Luis Enrique aparece entre los candidatos después de una temporada de importantes conquistas con el PSG, mientras que Arteta, De la Fuente, Emery y Kompany también compiten por el reconocimiento a su trabajo.

Las candidatas a mejor entrenadora femenina

En la categoría femenina, las nominadas son:

Jonatan Giráldez — Lyon.

Andrée Jeglertz — Manchester City.

Nils Nielsen — Selección de Japón.

Pere Romeu — Barcelona.

Elena Sadiku — BK Häcken.

La lista incluye entrenadores de clubes europeos y un representante del fútbol de selecciones, en una categoría que busca reconocer el desempeño de los cuerpos técnicos durante la temporada.

Los clubes nominados al premio al mejor equipo

La distinción también reconoce a las instituciones que sobresalieron por sus resultados deportivos.

Categoría masculina:

Arsenal — Inglaterra.

Bayern Múnich — Alemania.

Bodø/Glimt — Noruega.

Flamengo — Brasil.

Paris Saint-Germain — Francia.

La presencia del Bodø/Glimt noruego sobresale entre los candidatos por tratarse de un club con menor exposición internacional que otros equipos de la lista.

Categoría femenina:

Barcelona — España.

Bayern Múnich — Alemania.

Club América — México.

Manchester City — Inglaterra.

Lyon — Francia.

El Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City vuelven a tener protagonismo en las nominaciones, esta vez en el fútbol femenino.

Balón de Oro 2026: quiénes compiten por el premio al mejor arquero

El reconocimiento a los arqueros también tendrá representantes de distintas ligas y selecciones. Los diez candidatos de la categoría masculina son:

Yassine Bounou — Al-Hilal.

Thibaut Courtois — Real Madrid.

Gregor Kobel — Borussia Dortmund.

Joan García — Barcelona.

Édouard Mendy — Al-Ahli.

Emiliano Martínez — Aston Villa/Chelsea.

David Raya — Arsenal.

Vozinha — Chaves/Colo-Colo.

Unai Simón — Athletic Club.

Matvei Safonov — Paris Saint-Germain. <Cite refs={["turn819182search0","turn819182search1"]}/>

Entre ellos se encuentra el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, que vuelve a estar en la consideración internacional por sus actuaciones como arquero.

Las cinco nominadas a mejor arquera

En la categoría femenina, las candidatas son:

Ann-Katrin Berger — Gotham FC.

Cata Coll — Barcelona.

Hannah Hampton — Chelsea.

Lorena — Kansas City Current.

Ayaka Yamashita — Manchester City.

La lista reúne a cinco arqueras con presencia en equipos destacados de sus respectivas competiciones.

Una edición histórica para el fútbol mundial

La ceremonia del Balón de Oro 2026 tendrá un significado especial por el 70.º aniversario del premio y por su traslado excepcional a Londres. La gala reunirá a las principales figuras del fútbol internacional y reconocerá el desempeño de jugadores, entrenadores y clubes en distintas categorías.

Con Messi y Lautaro Martínez entre los nominados, la atención argentina estará puesta en la posibilidad de que alguno de los dos se lleve el máximo galardón masculino. La ceremonia también permitirá conocer quiénes se impondrán en las categorías femenina, de arqueros, entrenadores y equipos.