Julián Álvarez pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid

Julián Álvarez aprovechó una jornada decisiva para intentar recomponer su relación con los simpatizantes del Atlético de Madrid. Luego de anotar el gol que selló el triunfo por 1-0 ante Deportivo La Coruña, el delantero argentino pidió disculpas públicamente por sus declaraciones durante la Copa del Mundo 2026,las cuales habían generado un fuerte malestar en el entorno colchonero.

“Quiero pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fue una equivocación de mi parte. Yo como hincha también me hubiera enojado”, expresó el atacante cordobés en declaraciones post partido a Movistar Plus.

El origen del conflicto se remonta a la cita máxima de selecciones, cuando Álvarez manifestó su deseo de jugar en el Barcelona. La posibilidad de un traspaso al conjunto catalán provocó duras críticas y cuestionamientos sobre su compromiso con la institución madrileña,manifestándose en las últimas semanas con silbidos por parte de algunos sectores de la afición.

El delantero reconoció haberse equivocado tanto en el fondo como en las formas. Asimismo,agradeció el respaldo continuo del cuerpo técnico y de sus compañeros durante este periodo tenso: “Me toca trabajar, seguir mejorando y darlo todo”, afirmó 'La Araña',señalando que se siente en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para revertir la situación.

El gesto de reconciliación coincidió con un gran momento deportivo: el ex-River convirtió por segundo encuentro consecutivo —tras haber marcado a mitad de semana ante Stuttgart por la Champions League— y le otorgó tres puntos clave al equipo en La Liga. Con goles y autocrítica, el argentino busca dejar atrás definitivamente la polémica en este inicio de temporada.