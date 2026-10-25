Viotti tiembla: un fallo de la Corte pone en jaque el DREI

Resumen

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre una contribución municipal de Córdoba reabre el debate sobre los límites que tienen los municipios para cobrar tasas al sector comercial, industrial y de servicios.

El punto central es la relación entre el tributo y la prestación de un servicio municipal: una tasa no debería convertirse en un impuesto encubierto, desvinculado de una actividad estatal concreta.

La discusión tiene relevancia para el Derecho de Registro e Inspección (DREI) que cobran numerosos municipios, entre ellos Rafaela.

En Rafaela, la cuestión interpela a la gestión del intendente Leonardo Viotti, porque obliga a examinar cómo está diseñada la tasa, cuál es su fundamento y qué servicios la justifican.

El alcance concreto del precedente dependerá de los fundamentos de la sentencia, de las características del tributo analizado y de las diferencias que puedan existir con la normativa local.

Un fallo que sacude la recaudación municipal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner límites al poder tributario de los municipios. En la causa Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de Córdoba, resuelta el 10 de septiembre de 2026, el máximo tribunal revocó la sentencia que había avalado el cobro de una contribución municipal sobre la actividad comercial, industrial y de servicios.

El planteo de fondo es sencillo, pero sus consecuencias pueden ser importantes: un municipio no puede cobrar una tasa invocando genéricamente el bienestar de la población si no acredita los servicios que justifican ese tributo. La Corte cuestionó que la normativa cordobesa incluyera una enumeración amplia de prestaciones y hasta una referencia residual a cualquier otro servicio destinado al bienestar general, sin precisar adecuadamente la contraprestación que justificaba el cobro.

El pronunciamiento reafirma una doctrina que ya había aparecido en otros precedentes, como Laboratorios Raffo y Syngenta Agro. En esta oportunidad, el Tribunal también cuestionó que se trasladara al contribuyente la carga de demostrar que no había recibido el servicio: cuando se discute la efectiva prestación que fundamenta la tasa, el municipio debe acreditar que organizó y puso a disposición el servicio correspondiente.

Rafaela y el DREI: ¿una señal de alarma para Viotti?

El fallo adquiere especial relevancia para Rafaela, donde el Derecho de Registro e Inspección (DREI) representa una herramienta de recaudación municipal vinculada con la actividad económica. La normativa local contempla servicios como higiene, salubridad, control, bromatología, asistencia social y promoción de actividades económicas, entre otros.

La pregunta que se abre es inevitable: ¿hasta qué punto puede justificarse el cobro del DREI cuando su base de cálculo está vinculada con la actividad o los ingresos del contribuyente y no se demuestra adecuadamente la prestación que fundamenta la tasa?

El precedente coloca a la administración del intendente Leonardo Viotti ante un desafío jurídico que merece atención. No significa que el DREI de Rafaela haya quedado automáticamente invalidado, ni que todos los comerciantes e industriales puedan dejar de pagarlo. La sentencia se refiere a una norma específica de la ciudad de Córdoba y el alcance de su aplicación a Rafaela dependerá del análisis de la ordenanza local, de los servicios previstos y de la prueba que pueda aportar el municipio.

Pero el mensaje de la Corte es claro: la autonomía municipal para recaudar no habilita a convertir una tasa en un impuesto por el simple hecho de cambiarle el nombre.

El costo de recaudar sin justificar

Para comerciantes, industriales y prestadores de servicios, el fallo abre una discusión que va más allá de una disputa entre un banco y una municipalidad. Se trata de determinar si las cargas locales tienen un fundamento verificable y si existe una relación razonable entre los servicios que se ofrecen y el tributo que se exige.

En Rafaela, el debate merece una revisión seria. Si la estructura normativa del DREI presenta similitudes relevantes con la cuestionada por la Corte, los contribuyentes podrían encontrar argumentos para impugnar liquidaciones concretas, siempre que se analicen las circunstancias de cada caso y se cumplan los requisitos procesales correspondientes.

Viotti deberá prestar atención a las consecuencias jurídicas y económicas de este precedente. Una revisión preventiva de la normativa, de los servicios que fundamentan el DREI y de los criterios utilizados para determinar su monto permitiría anticiparse a eventuales controversias judiciales.

El fallo no elimina por sí solo la potestad tributaria municipal, pero sí vuelve a marcar una frontera: los municipios pueden financiar servicios públicos mediante tasas, aunque deben justificar legalmente su cobro.

Y esa es la cuestión central que queda planteada para Rafaela: ¿el DREI responde a una contraprestación municipal debidamente acreditada o su diseño y aplicación necesitan una revisión a la luz de la doctrina de la Corte Suprema? La respuesta exige un examen jurídico de la ordenanza vigente y de su aplicación concreta, pero el precedente nacional ya obliga a tomar el tema en serio