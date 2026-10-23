Comienza la Semana del Libro 2026 con propuestas para todas las edades

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, informa que del lunes 26 al sábado 31 de octubre se desarrollará una nueva edición de la Semana del Libro, con una programación gratuita que invita a encontrarse con la lectura, la escritura y las distintas formas de narrar y compartir historias.



La propuesta reúne actividades destinadas a niños, adolescentes y personas adultas, e incluye encuentros especialmente organizados para escuelas, talleres de creación y edición, presentaciones de libros, espacios de reflexión sobre literatura y otras disciplinas, experiencias de lectura accesible y propuestas que vinculan la palabra con las artes visuales, el teatro y la música.



La agenda contempla más de una decena de propuestas y funciones destinadas específicamente a instituciones educativas, con actividades para nivel inicial, primario y secundario. Entre ellas se encuentran talleres de lectura, experiencias de creación, circuitos de lectura accesible y encuentros que abordan la literatura desde distintos lenguajes.



Para el público general, la programación incluye presentaciones de autores y autoras locales y de otras localidades, talleres abiertos a distintas edades, conversatorios, lecturas y espectáculos. Entre los momentos destacados se encuentra el homenaje a Margarita Beceyro Oliva, que será la apertura oficial de la 11ava edición de la Semana del Libro y se realizará el lunes 26 a las 19:00 en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado.



Cabe destacar que el sábado 31, la Semana del Libro tendrá su cierre con la clásica Feria del Libro. Desde las 17:00, la Plaza 25 de Mayo contará con la participación de librerías, editoriales, bibliotecas y escritores y escritoras, además de una suelta de libros de la Biblioteca Pública Municipal "Lermo R. Balbi". A las 20:00, la Banda Municipal de Música ofrecerá en el mismo espacio un concierto homenaje a María Elena Walsh.



La programación completa, con días, horarios, espacios e información sobre inscripciones, puede consultarse en la página web de la Municipalidad de Rafaela (www.rafaela.gob.ar) y en las redes sociales de la Secretaría de Educación y Cultura @cultura.rafaela y @rafaela.educacion.