A días del balotaje, la última encuesta anticipa un empate entre Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro

El senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva están empatados en la carrera por la Presidencia de Brasil , con el 50% de los votos válidos cada uno , según una encuesta difundida por Datafolha a días del balotaje del domingo 25. El sondeo refleja una competencia cada vez más ajustada entre ambos candidatos, que protagonizaron la primera vuelta más reñida desde el retorno de la democracia brasileña .

En la primera semana de la campaña para la segunda vuelta, la medición había ubicado al senador con el 52% de los votos válidos y al presidente con el 48%. En el sondeo posterior, la diferencia se había reducido a dos puntos, con un resultado de 51% para Flávio y 49% para Lula, hasta llegar al empate actual.

Si se consideran todos los votos, incluidos los blancos, nulos y los indecisos, Flávio Bolsonaro alcanza el 47% y Lula llega al 46%. Además, el 5% de los encuestados manifestó que votaría en blanco o anularía su voto, mientras que el 2% todavía no definió su elección.

Una semana antes, el senador registraba el 47% frente al 45% del mandatario, con un 6% de votos en blanco o nulos y un 2% de indecisos. La nueva medición muestra que la diferencia entre ambos candidatos se achicó también en el total de votos. En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula.

Los factores que marcaron la última semana de campaña La encuesta se realizó en medio de una serie de acontecimientos que atravesaron el tramo final de la campaña electoral. Entre ellos, se destacó la votación en el Senado para poner fin a la jornada laboral 6x1, una consigna impulsada por Lula.