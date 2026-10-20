Zelensky habló con Rubio por las tensiones en la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mantuvo una conversación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar una serie de dificultades vinculadas con el apoyo de Washington a Kiev en el marco de la guerra.

Entre los principales temas tratados estuvieron las restricciones en el acceso a información de inteligencia, el funcionamiento de la red satelital Starlink para fines militares y la provisión de misiles interceptores del sistema de defensa aérea Patriot.

El diálogo se produjo luego de que las autoridades ucranianas manifestaran preocupación por inconvenientes relacionados con estos recursos, considerados importantes para las operaciones militares y la defensa del territorio frente a los ataques rusos.

El contacto también adquirió relevancia por tratarse de la primera comunicación anunciada públicamente entre representantes de ambos gobiernos desde que Kiev hizo públicas sus advertencias sobre las dificultades con la asistencia estadounidense.

La conversación entre Zelensky y Rubio se desarrolla en un contexto de atención sobre la continuidad del respaldo de Estados Unidos a Ucrania, especialmente en materia de inteligencia, comunicaciones estratégicas y equipamiento defensivo.