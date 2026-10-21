Maxi Levy respaldó el fútbol argentino y salió al cruce de las comparaciones con Europa

Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown, defendió el modelo del fútbol argentino y cuestionó las comparaciones con las principales ligas europeas. En una entrevista con el streaming AZZ, el dirigente se refirió a la cantidad de equipos de los torneos locales y al sistema de transmisiones del Ascenso, en medio del debate sobre una posible reducción de participantes en Primera División.

El intercambio comenzó cuando un periodista mencionó que en distintos países europeos hay campeonatos de 20 equipos y que algunas ligas, como la francesa, avanzaron hacia formatos más reducidos. Levy respondió con una pregunta sobre las transmisiones: “¿En Francia hacen streaming de estos? ¿Y en Inglaterra?”. Cuando la conversación derivó hacia las barras bravas del fútbol argentino, el dirigente retrucó: “No me salgas para otro lado”.

Luego, Levy insistió en su postura y preguntó si existía otro país con un sistema de streaming similar al argentino, caracterizado por la gran cantidad de programas y participantes. “No, nosotros en Argentina solemos tener un montón de ideas que son distintas a las del mundo”, concluyó.

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión sobre la estructura de los campeonatos locales. Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, había planteado la necesidad de reducir gradualmente la cantidad de equipos de Primera División. Levy cuestionó esa postura y sostuvo que los dirigentes deben defender los intereses de las instituciones que representan, especialmente los clubes del Ascenso.

Además, el presidente de Almirante Brown respaldó el cobro por las transmisiones de LPF Play, la plataforma que emite los partidos de la Primera Nacional y la Primera B. Consideró que esos ingresos son importantes para los clubes, aunque reclamó que el servicio incorpore opciones de contratación más simples, como abonos individuales y familiares.