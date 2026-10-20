Ranking ATP: Francisco Cerúndolo encabeza la lista de los diez argentinos entre los 100 mejores del mundo

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) publicó este lunes una nueva actualización del ranking mundial, en la que diez argentinos se mantienen entre los 100 mejores tenistas del circuito. Francisco Cerúndolo continúa como el mejor representante nacional, mientras que Sebastián Báez y Thiago Agustín Tirante protagonizaron los principales ascensos de la semana.

Aunque perdió un puesto respecto de la clasificación anterior, Cerúndolo se mantiene en el puesto 21° del ranking. Por su parte, Báez y Tirante escalaron cuatro posiciones cada uno y se ubicaron entre los 50 mejores del mundo.

Así quedaron los argentinos en el top 100 del ranking ATP

Detrás de Cerúndolo aparece Tomás Martín Etcheverry, quien subió dos lugares y alcanzó el puesto 29°. Mariano Navone también mejoró su ubicación y se posicionó en el 45°, mientras que Báez y Tirante quedaron en los puestos 49° y 50°, respectivamente.

La lista completa de los diez argentinos que integran el top 100 quedó conformada de la siguiente manera:

21° (-1): Francisco Cerúndolo.

29° (+2): Tomás Martín Etcheverry.

45° (+2): Mariano Navone.

49° (+4): Sebastián Báez.

50° (+4): Thiago Agustín Tirante.

53° (+2): Juan Manuel Cerúndolo.

62° (=): Román Andrés Burruchaga.

71° (-2): Facundo Díaz Acosta.

75° (+2): Camilo Ugo Carabelli.

90° (=): Marco Trungelliti.

De esta manera, el tenis argentino mantiene una presencia importante en la elite internacional, con cinco jugadores entre los 50 mejores del mundo y otros cinco dentro de los primeros cien puestos.

Cómo quedó el top 10 del ranking ATP

En la parte más alta de la clasificación tampoco hubo cambios en el orden de los tres primeros lugares. El italiano Jannik Sinner continúa como número uno del mundo, seguido por el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz.

El top 10 del ranking ATP se completa con los siguientes tenistas:

Jannik Sinner (Italia). Alexander Zverev (Alemania). Carlos Alcaraz (España). Ben Shelton (Estados Unidos). Daniil Medvedev (Rusia). Flavio Cobolli (Italia). Félix Auger-Aliassime (Canadá). Alex de Minaur (Australia). Frances Tiafoe (Estados Unidos). Arthur Fils (Francia).

Con esta actualización, Francisco Cerúndolo sigue liderando la representación argentina, mientras que los avances de Báez y Tirante se destacan entre los movimientos más importantes de los tenistas nacionales en la clasificación mundial.