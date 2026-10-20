Mattia Colnaghi correrá en Fórmula 3 en 2027 con Campos Racing y se suma al Red Bull Junior Team

Mattia Colnaghi ya tiene equipo para la temporada 2027 de la Fórmula 3. Campos Racing anunció la incorporación del piloto argentino-italiano, que afrontará su segundo año en la categoría y continuará su desarrollo internacional como integrante del Red Bull Junior Team.

Colnaghi compartirá la alineación de la escudería española con el colombiano Salim Hanna y el mexicano Ernesto Rivera. El objetivo será luchar por los primeros puestos en una de las principales categorías de formación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), antesala de la Fórmula 1.

Nacido el 26 de julio de 2008 en Monza, Italia, el joven piloto tuvo una rápida progresión desde sus comienzos en el karting. En 2024 dio el salto a los monoplazas y se consagró campeón de la Fórmula 4 española en su temporada debut, con seis victorias, 12 podios y siete pole positions.

En 2025 volvió a destacarse al conquistar la Eurocup-3 también en su primer año en la categoría, con cinco triunfos y diez podios. Además, finalizó cuarto en el Gran Premio de Macao, una de las competencias más prestigiosas del automovilismo internacional.

La temporada 2027 representará un nuevo desafío para Colnaghi, que buscará consolidar su crecimiento y competir por los primeros puestos frente a pilotos de alto nivel. Su incorporación a Campos Racing le permitirá sumarse a una estructura que llega con antecedentes destacados en la Fórmula 3.

“Estoy muy contento de unir fuerzas con Campos Racing para disputar la temporada 2027 de FIA Formula 3”, expresó el piloto en el comunicado oficial. También destacó el respeto que siente por el equipo español y manifestó su confianza en que la combinación de su experiencia y el potencial de la escudería les permitirá luchar por grandes resultados.

Por su parte, Adrián Campos, director del equipo, destacó el talento y el potencial del argentino-italiano, y remarcó su capacidad para pelear por victorias y campeonatos. La escudería comenzará a trabajar en la preparación de la próxima temporada con la intención de volver a ser protagonista.

Como parte de la preparación, los equipos realizarán pruebas de postemporada en Jerez, antes de trasladarse a Barcelona para completar nuevas jornadas de ensayos. Estas sesiones serán importantes para que Colnaghi se adapte a la estructura y comience a trabajar de cara a su próximo desafío en la Fórmula 3.