Santa Fe pone el foco en el sobreendeudamiento familiar y prepara cambios en seguridad

La Cámara de Diputados de Santa Fe impulsa una agenda de trabajo centrada en dos asuntos de fuerte impacto social y político: el creciente endeudamiento de las familias y el tratamiento de reformas vinculadas con la seguridad pública.

Aunque no hay sesiones legislativas convocadas, se anunciaron dos encuentros para avanzar en el análisis de ambas cuestiones. Por un lado, se buscará abrir un espacio de discusión sobre las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares santafesinos. Por otro, continuarán las conversaciones sobre tres proyectos de seguridad promovidos por el Poder Ejecutivo, actualmente en estudio en dos comisiones parlamentarias.

En relación con el endeudamiento, la Cámara baja aprobó una resolución para organizar una jornada de debate destinada a examinar las causas y consecuencias de esta problemática, además de analizar posibles herramientas de prevención y protección para los consumidores.

La iniciativa apunta a generar un abordaje integral de una situación que afecta a miles de personas en la provincia y que plantea desafíos tanto para las familias como para los organismos encargados de defender sus derechos.

El encuentro buscará poner en discusión alternativas para prevenir el sobreendeudamiento y fortalecer los mecanismos de acompañamiento y protección de los usuarios de servicios financieros y comerciales.

En paralelo, la Legislatura continuará evaluando las propuestas de reforma en materia de seguridad pública impulsadas por el gobierno provincial. El avance de estos expedientes dependerá del trabajo en comisión, donde se analizarán los alcances de los cambios planteados antes de su eventual tratamiento en el recinto.