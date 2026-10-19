La Justicia condenó a Vialidad por un bache sin señalización que provocó un accidente en la Ruta 7

El Juzgado Federal de Mendoza N° 2 condenó a la Dirección Nacional de Vialidad a pagar $1.844.600 más intereses por los daños provocados a un motociclista que sufrió un accidente al impactar contra un bache sin señalización en la Ruta Nacional 7, a la altura del Acceso Este, en el departamento de Guaymallén.

La sentencia fue dictada por el juez Pablo Oscar Quirós, quien consideró acreditada una falta de servicio por parte del organismo estatal responsable de la conservación de la ruta. El hecho ocurrió en marzo de 2023, cuando el conductor circulaba por el carril central y, al desplazarse hacia la derecha, se encontró con un pozo que no contaba con ninguna advertencia para quienes transitaban por la zona.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el proceso, el desperfecto tenía aproximadamente 1,25 metros de largo y unos 15 centímetros de ancho. El impacto provocó la rotura de la rueda trasera de la motocicleta y una pérdida de estabilidad que obligó al conductor a maniobrar hasta conseguir detenerse en la banquina.

Vialidad negó responsabilidad y atribuyó el accidente a una supuesta conducta imprudente del motociclista, particularmente a una eventual velocidad excesiva. Sin embargo, la pericia mecánica vinculó directamente la pérdida de estabilidad con el impacto contra el bache y constató que la calzada presentaba condiciones deficientes y carecía de señalización preventiva.

El informe técnico tampoco permitió establecer que el conductor circulara a una velocidad que hubiera tenido incidencia causal en el accidente. Para el magistrado, esa falta de acreditación impidió considerar que existiera un comportamiento de la víctima capaz de interrumpir el vínculo causal.

Una inspección ocular realizada posteriormente también permitió comprobar la presencia de pozos, grietas y sectores con reparaciones superficiales. Aunque Quirós aclaró que esa constatación no podía demostrar por sí sola el estado exacto de la ruta al momento del accidente, la consideró un elemento de corroboración junto con fotografías, actuaciones administrativas y la prueba pericial.

Al analizar la responsabilidad estatal, el juez aplicó la Ley 26.944 y encuadró el caso como una falta de servicio derivada de una omisión ilegítima. Señaló que las obligaciones de Vialidad surgen de manera concreta de las normas que regulan la conservación y el mantenimiento de la red vial nacional, además de las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito.

Según la sentencia, el organismo debía mantener la calzada en condiciones razonables de seguridad y advertir mediante señalización cualquier desperfecto capaz de representar un riesgo para los usuarios. En este caso, esas obligaciones no fueron cumplidas.

La indemnización incluyó $1.264.600 por los daños y reparación de la motocicleta, $80.000 por privación de uso y $500.000 por consecuencias no patrimoniales. Sobre este último concepto, el juez consideró especialmente la situación de riesgo a la que quedó expuesto el conductor, aun cuando no hubiera sufrido lesiones físicas.

Finalmente, la Justicia condenó a la Dirección Nacional de Vialidad a abonar $1.844.600 más intereses y le impuso las costas del proceso.