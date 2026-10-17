La Justicia busca reconstruir transferencias de la FIFA a Tapia por casi US$ 190.000

La Justicia solicitó a Suiza información sobre tres transferencias de la FIFA a Tapia por US$ 189.578.

El requerimiento busca conocer el concepto de los pagos y todos los ingresos abonados por la entidad al dirigente.

La fiscalía advirtió que Tapia no consignó ingresos de la FIFA en las declaraciones juradas incorporadas a la causa.

La investigación también analiza depósitos del Sindicato de Choferes de Camiones y transferencias realizadas por la AFA.

El análisis patrimonial alcanza a Paola Moyano por bienes gananciales, cuentas compartidas y otros vínculos financieros.

La causa se originó en una denuncia que planteó un presunto incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Claudio “Chiqui” Tapia avanzó con nuevos requerimientos de información financiera destinados a esclarecer el origen de fondos recibidos del exterior y reconstruir la evolución de su patrimonio. El juez federal Ariel Lijo solicitó a Suiza datos sobre tres transferencias ordenadas por la FIFA que ingresaron en cuentas del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sumaron US$ 189.578.

Los movimientos bancarios identificados corresponden a tres operaciones. La primera, por US$ 49.585,53, fue acreditada en una caja de ahorro en dólares del Banco Credicoop. La segunda, por US$ 124.583,56, ingresó en la misma cuenta. El tercer giro, de US$ 15.408,09, fue liquidado en pesos por $985.049,15 y depositado en otra caja de ahorro de la entidad.

El exhorto internacional apunta a determinar el concepto de esos pagos y las razones por las cuales fueron efectuados. La Justicia también requirió a la FIFA un detalle de todas las sumas abonadas a Tapia, incluidos honorarios, dietas, viáticos y otros conceptos, junto con la identificación de los cargos o comisiones que justificaron las transferencias y las cuentas utilizadas como destino.

La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, había impulsado estas medidas a partir de un informe bancario que identificó a la entidad ordenante de los giros y señaló a Suiza como lugar de origen. Entre los elementos que fundamentan la investigación, el fiscal advirtió que Tapia “no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas”.

La pesquisa también examina acreditaciones vinculadas con el Sindicato de Choferes de Camiones. En una cuenta sueldo del dirigente se registraron 37 depósitos de esa organización por un total de $1.494.678,79. Ante esos movimientos, la Justicia solicitó al sindicato que precise los motivos de los pagos y remita el legajo laboral de Tapia, con información sobre sus funciones, recibos de haberes y liquidaciones correspondientes a otros conceptos.

Otro eje de la investigación está centrado en los recursos y gastos asociados a la AFA. Lijo pidió documentación sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre del dirigente, los límites establecidos, las condiciones de utilización y las rendiciones de gastos. Además, requirió explicaciones sobre cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia, por un total de $1.476.000.

Tapia preside la AFA sin percibir remuneración, aunque declaró haber recibido $30 millones en concepto de viáticos. Para ampliar el análisis de sus finanzas, el magistrado pidió a distintas entidades bancarias información sobre cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias, billeteras digitales y movimientos de dos cuentas comitentes.

La investigación patrimonial también alcanza a Paola Moyano, exesposa de Tapia. Lijo dispuso el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Moyano desde el inicio del período investigado. La fiscalía justificó la medida al señalar que “la mayor parte de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Claudio Fabián Tapia revisten carácter ganancial”.

Entre los elementos bajo análisis figura la incorporación de Moyano como firmante de cuentas de Tapia el mismo día en que se registró un depósito en efectivo de US$ 620.000 en una cuenta compartida. También aparece como cotitular de una caja de seguridad y usuaria de tarjetas adicionales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá aportar información sobre su situación fiscal y patrimonial, además de precisar si ambos adhirieron a los regímenes de regularización de activos o de pago de Bienes Personales contemplados en la ley 27.743.

Los requerimientos judiciales se extienden a otros organismos. La Ciudad de Buenos Aires deberá entregar las declaraciones juradas de Tapia y sus anexos reservados; el CEAMSE tendrá que informar si existen registros laborales del dirigente, y el Registro de la Propiedad Automotor deberá detallar los vehículos en los que estuvo autorizado a operar y remitir los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. También se había solicitado a la CONMEBOL información sobre sus cargos, ingresos y cuentas utilizadas para realizar pagos.

La causa se inició a partir de una denuncia de Guillermo Tofoni, quien planteó un presunto incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. Las medidas dispuestas buscan establecer el origen de los fondos, contrastar los ingresos declarados con los movimientos financieros y determinar si existen inconsistencias que deban ser esclarecidas.