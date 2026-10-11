La Justicia ordenó reactivar provisoriamente la CUIT de una contribuyente incluida entre los no confiables

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó parcialmente una decisión de primera instancia que ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reactivar de manera provisoria la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de una contribuyente que había quedado limitada tras ser incorporada a la Base de Contribuyentes No Confiables.

La mujer había promovido una acción de amparo luego de advertir que su CUIT figuraba como "limitada", situación que, según explicó, le impedía desarrollar con normalidad las distintas actividades comerciales que realizaba. Además, acreditó contar con bienes e integrar sociedades.

El planteo judicial cuestionó la actuación del organismo recaudador, al señalar que no existía una determinación de deuda ni una fiscalización concluida que justificara mantener la restricción. La contribuyente también sostuvo que había iniciado un trámite administrativo para cuestionar su situación, pero que la autoridad fiscal todavía no había dictado una decisión definitiva.

Durante el expediente quedó acreditado que la presentación digital realizada en agosto de 2025 continuaba en proceso de fiscalización, antes de pasar a la etapa de dictamen jurídico y posterior resolución administrativa.

A partir de esa circunstancia, el juez de primera instancia había considerado que la limitación de la CUIT no podía mantenerse mientras permaneciera pendiente de resolución el reclamo formulado por la contribuyente. Para ello, se apoyó en las previsiones del artículo 35, inciso h), de la Ley 11.683.

ARCA apeló esa decisión y sostuvo que el amparo no resultaba procedente porque existían mecanismos específicos para cuestionar la situación dentro de la administración. También argumentó que la CUIT no constituía un derecho adquirido y que la inclusión de la mujer en la base de datos había sido consecuencia de fiscalizaciones anteriores, en las que se habría detectado un domicilio no localizado.

El organismo sostuvo además que levantar la limitación podía generar consecuencias negativas para la recaudación pública.

Sin embargo, los camaristas José Luis López Castiñeira, María Claudia Caputi y Luis María Márquez confirmaron parcialmente la resolución. Recordaron que, de acuerdo con la doctrina aplicable, una medida preventiva de inhabilitación de la clave tributaria no puede ejecutarse cuando el reclamo presentado por el contribuyente se encuentra pendiente de una resolución definitiva.

Para el tribunal, mantener la restricción mientras el procedimiento administrativo permanecía abierto implicó una actuación dilatoria e ilegítima, susceptible de configurar una vía de hecho administrativa prohibida por la Ley 19.549.

La Cámara aclaró que su decisión no implica determinar si fue correcta o incorrecta la inclusión de la contribuyente en la Base de Contribuyentes No Confiables. Tampoco cuestionó las facultades de fiscalización de ARCA ni descartó que el organismo pueda limitar una CUIT cuando se configuren los supuestos legales correspondientes.

El punto central de la sentencia fue otro: exigir que el Fisco resuelva formalmente el planteo presentado por la contribuyente antes de mantener una restricción que afecta el normal desarrollo de sus actividades.