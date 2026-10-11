Cerúndolo cayó ante Mensik y ya no quedan argentinos en Shanghai

La participación argentina en el Masters 1000 de Shanghái llegó a su fin. Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino del ranking, cayó ante el checo Jakub Mensik por 6-3, 3-6 y 6-2 y se despidió del certamen chino en la tercera ronda.

El encuentro duró dos horas y tuvo momentos de dominio para ambos jugadores. La derrota también significó un nuevo capítulo en el historial entre los dos, que se habían enfrentado la semana anterior en Pekín, donde Cerúndolo había conseguido la victoria.

Mensik se impuso en el set decisivo

El primer parcial fue favorable al tenista checo, que se mostró sólido con su servicio y no le concedió oportunidades de quiebre al argentino. Mensik aprovechó una chance en el cuarto juego y mantuvo la ventaja hasta cerrar el set por 6-3.

En la segunda manga, Cerúndolo logró reaccionar. El desarrollo fue equilibrado, con oportunidades para ambos, hasta que el porteño consiguió un quiebre cuando estaba 4-3 arriba. Luego confirmó la ventaja con su saque y se llevó el parcial por 6-3, por lo que la definición quedó para el tercer set.

Sin embargo, el argentino no pudo sostener el nivel en el tramo decisivo. Aunque dispuso de cuatro oportunidades de quiebre, no logró aprovecharlas. Mensik, en cambio, fue más efectivo en los puntos importantes y consiguió dos de las tres chances que generó para cerrar el partido con un 6-2.

Con este triunfo, el checo avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái por segunda vez en su carrera. En esa instancia se enfrentará al francés Arthur Gea con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

El calendario de Francisco Cerúndolo para el cierre de 2026

Tras la eliminación en China, Cerúndolo tendrá por delante una serie de competencias en Europa para afrontar la recta final de la temporada del circuito ATP, con torneos sobre canchas rápidas y bajo techo.