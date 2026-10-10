Julián Álvarez busca nuevo representante y crecen las versiones sobre su salida del Atlético

Julián Álvarez analiza un cambio importante en su carrera y podría dejar de trabajar con Fernando Hidalgo, el representante que lo acompañó durante gran parte de su trayectoria profesional. Según trascendió, el delantero argentino busca abrir una nueva etapa en medio de las tensiones con el Atlético de Madrid y de las versiones que lo vinculan con una posible salida del club.

La decisión estaría relacionada con el deterioro de la relación entre el entorno del futbolista y la dirigencia del equipo español. El consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, había cuestionado el asesoramiento que recibía el delantero y apuntado contra su representante por supuestos contactos con el Barcelona sin conocimiento de la institución.

En ese contexto, la posibilidad de cambiar de agente aparece como una alternativa para mejorar el diálogo con el club madrileño y facilitar una eventual negociación por su transferencia.

Javier Pastore podría convertirse en el nuevo representante de Julián Álvarez

De acuerdo con información publicada por el diario Sport, Javier Pastore, exjugador de la Selección argentina, es uno de los principales candidatos para asumir la representación de Álvarez.

Pastore ya trabaja con futbolistas de primer nivel, entre ellos Enzo Fernández, y podría convertirse en un interlocutor para acercar posiciones con la dirigencia del Atlético. Una eventual salida del delantero podría negociarse para enero o para julio del próximo año, aunque todavía no hay un acuerdo confirmado.

El cambio de representante sería interpretado como una señal para intentar recomponer la relación entre el jugador y el club. La intención sería encontrar una salida que contemple los intereses de ambas partes, en un escenario en el que también influye la cotización del futbolista en el mercado de pases.

El presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El delantero atraviesa un comienzo de temporada complicado. Según los datos citados en los informes, todavía no convirtió goles en los 173 minutos que disputó en este inicio de campaña.

Aunque Diego Simeone intentó respaldarlo públicamente, el argentino no consiguió encontrar continuidad ni recuperar su mejor versión. Esta situación alimentó las versiones sobre su futuro y la posibilidad de que busque un cambio de aire.

El receso por la fecha FIFA también habría sido una oportunidad para evaluar su situación. Mientras tanto, el Atlético necesita definir cómo manejar el caso de uno de sus futbolistas más importantes, en medio de los rumores sobre una posible transferencia.

El Barcelona sigue atento a la situación

El Barcelona continúa siguiendo de cerca los movimientos de Julián Álvarez, aunque, según la información publicada, todavía no habría iniciado gestiones formales para incorporarlo.

El interés del club catalán se vincula con el gusto futbolístico de su entrenador, Hansi Flick. Sin embargo, el director deportivo, Deco, había señalado que el tema del delantero argentino era “agua pasada”, sin cerrar definitivamente la puerta a una futura operación si cambian las condiciones.

Por ahora, el Barcelona cuenta con distintas alternativas para el ataque, por lo que no tendría una necesidad inmediata de avanzar por el argentino.

La posible llegada de Javier Pastore como representante y el interés que mantiene el Barcelona serán dos factores a seguir en la definición del futuro de Álvarez, aunque cualquier salida del Atlético dependerá de las negociaciones entre las partes.