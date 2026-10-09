Nicolás Tagliafico criticó la organización del Fútbol Argentino

Nicolás Tagliafico cuestionó los formatos actuales del fútbol argentino y reconoció que perdió parte del entusiasmo que tenía por los torneos locales. El defensor de la Selección argentina explicó que los cambios en la organización de los campeonatos y la calidad del juego influyeron en su mirada, aunque no descartó regresar al país cuando termine su contrato con el Olympique de Lyon.

En una entrevista con Juan Pablo Varsky, el futbolista de 34 años habló sobre su relación con el fútbol doméstico y reconoció que hoy sigue menos los partidos, en parte por los horarios.

“Veo muy poco, primero por los horarios, pero empecé un poco a perder ese amor por el fútbol argentino”, admitió.

Las críticas de Tagliafico a los formatos de la AFA

El lateral explicó que parte de su desencanto tiene que ver con los cambios que experimentó el torneo argentino en comparación con el formato con el que creció como futbolista.

“No sé si es porque siento que empezó a bajar un poco la calidad, o porque crecí con el Apertura, Clausura y 20 equipos”, señaló.

En ese sentido, cuestionó la complejidad de la estructura actual de los campeonatos y sostuvo que tantos cambios terminan afectando el vínculo de los hinchas con la competencia.

“Hoy uno no se va dando cuenta de las cosas. Grupo A, Grupo B, cómo se conectan, es como que empezás a perder un poquito de ese amor”, expresó.

Tagliafico también se refirió a la forma en que se definen algunos torneos y consideró que el sistema actual puede restarle valor a la competencia a lo largo de la temporada.

“Hoy te encontrás que a lo mejor tenés ganador de copa con otro ganador de copa, y que al final se pierde un poco esa sensación de tener que pelearla para ganar un torneo”, reflexionó.

¿Tagliafico vuelve al fútbol argentino en 2027?

Más allá de sus críticas, el defensor dejó abierta la posibilidad de regresar al país en el futuro. Su contrato con el Olympique de Lyon termina en junio de 2027 y reconoció que la cercanía con su familia será uno de los factores que tendrá en cuenta al tomar una decisión.

“Volver al fútbol argentino va un poco de la mano. Ahora se me termina el contrato en junio de 2027 y digo: ‘Quiero estar cerca de la familia’. Dejo la puerta abierta, pero va a depender un poco de los proyectos que haya acá en Argentina, en qué club y cómo funcione todo”, explicó.

De esta manera, el campeón del mundo no descartó volver a jugar en el país, aunque aclaró que su decisión dependerá de las propuestas que reciba y del contexto deportivo que encuentre.

Por ahora, Tagliafico mantiene su futuro abierto para después de junio de 2027, mientras continúa su carrera en el fútbol europeo. Su posible regreso estará condicionado tanto por sus prioridades familiares como por los proyectos deportivos que puedan aparecer en el fútbol argentino.