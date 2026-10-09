Lionel Messi volvió a entrenarse en el Inter Miami

Después de una noche cargada de emoción por su despedida de la Selección argentina en el país, Lionel Messi regresó a Estados Unidos y retomó los entrenamientos con Inter Miami. El capitán argentino volvió a trabajar junto a sus compañeros con la mira puesta en el tramo final de la temporada de la Major League Soccer (MLS).

El rosarino se reincorporó a las prácticas este jueves, acompañado por Rodrigo De Paul, quien también formó parte de la delegación argentina durante la última doble fecha FIFA.

En las primeras imágenes difundidas por el club estadounidense, Messi se mostró sonriente junto a Luis Suárez, mientras el equipo retomaba la preparación para sus próximos compromisos. Tras los homenajes y las emociones vividas con la camiseta albiceleste, el capitán vuelve a concentrarse en los objetivos de su equipo.

Messi vuelve a enfocarse en la MLS: cuándo juega Inter Miami

El próximo desafío de las Garzas será este sábado, cuando reciban a D.C. United desde las 20:30, hora argentina, por la vigesimoctava jornada de la MLS.

Inter Miami afronta la recta final de la temporada regular ubicado en el tercer puesto de la Conferencia Este. El objetivo inmediato es sostener su posición y llegar en buenas condiciones a los playoffs, donde buscará defender el título de la MLS Cup conseguido en 2025.

Además, el conjunto de Florida mantiene la atención en la pelea por el Supporters’ Shield, el reconocimiento que distingue al equipo con más puntos en la temporada regular entre los 30 clubes de la liga. Para acercarse a esa meta, necesitará sumar la mayor cantidad de unidades posibles en las fechas que restan.

Una nueva etapa para Lionel Messi después de la Selección argentina

El regreso a los entrenamientos también marca un momento particular en la carrera del capitán argentino. Después de una despedida cargada de homenajes y muestras de afecto, Messi vuelve a concentrarse en la competencia de clubes.

Con el calendario internacional ya cumplido en esta ocasión, el rosarino enfocará su atención en los desafíos de Inter Miami, mientras el equipo busca cerrar la temporada regular de la mejor manera y llegar con aspiraciones a las instancias decisivas de la MLS.

Para Messi, el desafío será mantener el nivel que viene mostrando en Estados Unidos y ayudar a las Garzas a pelear por los títulos que todavía están en juego.