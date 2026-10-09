A las 13:10 del 9 de octubre de 1967 el sargento boliviano Mario Terán ejecuta con una ráfaga de ametralladora al guerrillero argentino - cubano Ernesto "Che" Guevara. Es el fin del intento de un grupo liderado por Guevara para instalar un foco insurgente en Bolivia y expandir la revolución iniciada en Cuba a tierras de Sudamérica. Guevara había entrado secretamente a Bolivia con un grupo de seguidores y allí se reúne con integrantes del Partido Comunista de Bolivia dispuestos a acompañarlo en su empresa. Pero la aspereza del terreno, las derrotas ante las tropas locales y la ausencia de entusiasmo en la población de Ñanchauazú donde había elegido operar, debilitan la capacidad del grupo guerrillero. Apoyados por la CIA norteamericana, los "rangers" bolivianos cercan al grupo del Che en Quebrada del Yuro y los capturan el 8 de octubre de 1967. Los prisioneros son trasladados al pueblo de la Higuera y al día siguiente el presidente René Barrientos ordena ejecutar a Guevara y a otros dos guerrilleros que fueron capturados junto a él. El sitio de la muerte del Che es visitado cada año por miles de visitantes y admiradores de su figura.