Fallecimiento de Edgar Allan Poe

EFEMERIDES Ricardo Zimerman

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El 7 de octubre de 1849 falleció Edgar Allan Poe, escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense. Entre sus mejores obras están “El gato negro”, “El escarabajo de Oro”, “El corazón delator”, “La caída de la casa Usher” y “Los crímenes de la calle Morgue”.

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