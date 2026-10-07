China endurece el control fiscal sobre las grandes fortunas con activos en el exterior

El Gobierno de China prepara un nuevo esquema impositivo que apunta a los ciudadanos con grandes patrimonios que mantienen inversiones y estructuras financieras fuera del país. La medida podría generar cambios en la actividad de bancos, asesores financieros y mercados inmobiliarios de plazas como Hong Kong, Singapur, Japón y Estados Unidos.

A partir del 22 de octubre, las autoridades comenzarán a aplicar una tasa del 20% sobre dividendos e intereses obtenidos mediante fideicomisos establecidos en el extranjero, según trascendió. El alcance también contempla determinados activos heredados y casos de ciudadanos chinos que dejaron de ser residentes fiscales.

La nueva disposición impacta especialmente sobre personas de alto patrimonio que recurrieron durante años a estructuras internacionales para administrar inversiones, compañías y mecanismos de sucesión familiar.

El Gobierno chino había anunciado en julio una revisión de los ingresos correspondientes al período 2023-2025 y estableció un plazo de 90 días para regularizar las obligaciones fiscales. De esta manera, las autoridades buscan avanzar sobre recursos que hasta ahora podían quedar fuera del alcance directo de la administración tributaria.

La normativa contempla distintas etapas dentro de la vida de un fideicomiso. El impuesto puede entrar en juego desde su constitución y durante la valorización de los activos, la generación de rentas y, finalmente, la distribución de fondos entre los beneficiarios.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de las autoridades chinas para incrementar los ingresos del Gobierno central y reforzar el principio de “prosperidad común”, una de las líneas políticas impulsadas durante la presidencia de Xi Jinping.

El objetivo es que una mayor parte de las grandes fortunas acumuladas durante las décadas de expansión económica de China quede alcanzada por el sistema tributario, incluso cuando los capitales se encuentren administrados o invertidos fuera de las fronteras del país.

El nuevo escenario podría obligar a los grandes inversores chinos a revisar sus estructuras patrimoniales internacionales y aumentar la actividad de los asesores especializados en planificación fiscal y financiera.