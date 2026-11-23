La Argentina pidió al TIDM detener preventivamente el desarrollo petrolero Sea Lion.

El tribunal comunicará el 28 de noviembre su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas.

El planteo incluye frenar permisos británicos, preservar información de exploración y proteger el medio marino.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional no pudo tratarse en Diputados por falta de quórum.

Dos contratistas comunicaron que no cumplirán con sus tareas vinculadas al emprendimiento.

Seatrium analiza cancelar la modernización del buque Aoka Mizu, clave para las futuras operaciones petroleras.

La disputa por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas ingresará en una instancia decisiva el próximo 28 de noviembre, cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) comunique su resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para impedir el avance del proyecto Sea Lion. A pocos días de esa definición, el canciller Pablo Quirno ratificó el rechazo del Gobierno a las actividades impulsadas por empresas extranjeras en el área en disputa y defendió la presentación realizada ante el organismo internacional con sede en Hamburgo, Alemania.

La estrategia argentina apunta a evitar que el Reino Unido y las compañías involucradas avancen con la explotación petrolera antes de que se resuelva la controversia. En ese sentido, Quirno explicó que el planteo no se limitó a solicitar la intervención del tribunal, sino que incluyó un pedido concreto para detener las tareas vinculadas al emprendimiento. “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”, sostuvo.

La presentación contempla, además, que el Reino Unido se abstenga de conceder nuevas autorizaciones en la zona, preserve toda la información obtenida durante las tareas de exploración y adopte medidas para proteger el medio marino. El argumento central de la Argentina es que la extracción de petróleo podría ocasionar un daño irreversible, debido a que los recursos que se obtengan no podrán recuperarse una vez iniciada la explotación en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

Durante su intervención televisiva, el canciller volvió a remarcar la importancia política e institucional del reclamo argentino. “Malvinas es una causa sagrada para nosotros”, afirmó, al cuestionar la intención británica de avanzar con la extracción de hidrocarburos en la cuenca norte de las islas.

La posición del Gobierno es que la controversia no quedará saldada con la resolución sobre las medidas cautelares. Quirno ya había advertido que la discusión continuará independientemente de lo que resuelva el tribunal, al señalar que cualquier volumen de petróleo extraído será irrecuperable. La preocupación oficial se concentra en impedir que el desarrollo del yacimiento consolide una situación de hecho antes de que se aborde el fondo de la disputa.

En paralelo a la vía internacional, el oficialismo busca ampliar las herramientas legales para desalentar la participación de compañías extranjeras en actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegítimas. Para ello impulsó en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé extender las sanciones a las empresas que operen en Malvinas bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas. Sin embargo, la iniciativa no pudo avanzar la semana pasada en la Cámara de Diputados debido a la falta de quórum.

Las advertencias argentinas ya comenzaron a tener repercusiones en la estructura empresarial que participa del proyecto. La compañía británica Rockhopper Exploration informó que dos contratistas comunicaron que no cumplirán con sus tareas, en un escenario marcado por las sanciones y las acciones judiciales anunciadas por el Estado argentino. La firma aseguró que se encuentra en una etapa avanzada de negociaciones para reemplazar a esos proveedores.

Otro punto de incertidumbre involucra a Seatrium, un astillero con sede en Singapur que analiza la continuidad del contrato para modernizar el buque Aoka Mizu. La embarcación constituye una pieza central para las futuras operaciones de extracción y almacenamiento de petróleo previstas en Sea Lion. La Cancillería argentina comunicó que la compañía evalúa cancelar ese trabajo, aunque Quirno no se refirió a los movimientos empresariales durante su entrevista, que había sido grabada previamente.

El emprendimiento está encabezado por la israelí Navitas Petroleum, que posee la participación mayoritaria, junto con Rockhopper Exploration. Según informó la empresa británica, Navitas proyecta comenzar en 2027 las tareas de actualización del buque OSX2, que sería destinado a la zona central de desarrollo del yacimiento durante la primera etapa del proyecto.

Pese a las dificultades con los contratistas, Rockhopper sostuvo que, por el momento, no espera modificaciones ni consecuencias adversas materiales sobre el cronograma de desarrollo. La compañía también indicó que Navitas le comunicó las medidas adoptadas por la Argentina.

La resolución del 28 de noviembre será, por lo tanto, un nuevo capítulo de una disputa que combina la defensa diplomática de la soberanía, la presión judicial internacional y las medidas destinadas a obstaculizar la participación de empresas en la explotación de recursos naturales en las islas.