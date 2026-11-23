Urtubey consideró que discutir una candidatura de Cristina Kirchner para 2027 favorece al Gobierno de Milei.

El ex gobernador salteño sostuvo que la situación judicial de la ex presidenta le impide actualmente competir electoralmente.

Reclamó que el peronismo abandone el personalismo y construya un proyecto nacional con nuevos liderazgos y propuestas.

Advirtió que la suspensión de las PASO obligaría al justicialismo a organizar un mecanismo propio para elegir candidatos.

Defendió el equilibrio fiscal, pero cuestionó las prioridades del ajuste y la reducción de subsidios al transporte y la energía.

Puso en duda que todos los proyectos alcanzados por el RIGI representen inversiones nuevas y reclamó revisar sus beneficios tributarios.

El debate sobre el futuro electoral del peronismo y la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir en 2027 abrió un nuevo foco de diferencias dentro del espacio opositor. El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey consideró que concentrar la discusión en una eventual candidatura de la ex presidenta favorece al Gobierno de Javier Milei y reclamó que el justicialismo abandone el personalismo para construir una alternativa política con propuestas, renovación dirigencial y un programa de alcance nacional.

El dirigente sostuvo que Cristina Kirchner conserva una influencia importante tanto dentro del peronismo como en el conjunto de la sociedad, pero advirtió que su situación judicial le impide, en las actuales condiciones, participar como candidata en las próximas elecciones. La Corte Suprema confirmó el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

Aunque Urtubey calificó esa sentencia como arbitraria e injusta, consideró que insistir con una postulación de la ex mandataria desplaza la discusión de los problemas centrales que debe resolver el peronismo. A su entender, el espacio necesita concentrarse en la construcción de una alternativa electoral competitiva y evitar que su estrategia quede subordinada a las posibilidades personales de una dirigente.

La posición del ex gobernador quedó expuesta después de participar en un encuentro peronista realizado en San Fernando, donde confluyeron diferentes sectores del movimiento justicialista y Sergio Massa ocupó un lugar destacado. Para Urtubey, la convocatoria permitió avanzar en una discusión sobre el modelo de país que pretende ofrecer la oposición frente al programa económico y político de la administración libertaria.

En esa línea, planteó que la renovación partidaria no puede limitarse a un recambio de nombres. El desafío, sostuvo, consiste en elaborar un proyecto nacional respaldado por convicciones y principios que permitan diferenciarse del oficialismo. También cuestionó la posibilidad de presentar como propuesta electoral un simple regreso a las experiencias anteriores de gobierno, al considerar que la sociedad no acompañaría una oferta basada exclusivamente en esa reivindicación.

Uno de los principales cambios que reclamó es elevar el nivel de institucionalidad del peronismo y superar una dinámica hiperpersonalista que, según su diagnóstico, condicionó históricamente su funcionamiento. La discusión sobre los liderazgos, por lo tanto, debería quedar subordinada a la elaboración de un programa político capaz de recuperar credibilidad ante los votantes.

Urtubey también cuestionó la reforma política impulsada por el Gobierno, que obtuvo dictamen en el Senado y contempla la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Interpretó que la modificación de las reglas electorales puede expresar una debilidad del oficialismo y sostuvo que los gobiernos que realizan cambios de este tipo para mejorar sus posibilidades de competencia no necesariamente obtienen resultados favorables.

Sin embargo, advirtió que la eventual eliminación de las primarias obligaría al peronismo a organizar un mecanismo propio para definir sus candidaturas. Aunque reconoció las dificultades operativas de esa alternativa, consideró necesario realizar el esfuerzo para garantizar una competencia interna.

Además, alertó sobre las consecuencias institucionales de la reforma. Desde su perspectiva, reducir las instancias de participación electoral y modificar el financiamiento de las campañas podría debilitar la democracia y aumentar la influencia de intereses privados en detrimento del interés público.

En materia económica, el dirigente defendió el objetivo del equilibrio fiscal, aunque cuestionó la manera en que el Gobierno presenta los resultados de sus cuentas públicas. Consideró insuficiente mostrar un superávit sin contemplar adecuadamente las fuentes de financiamiento y los compromisos vinculados con los servicios de deuda.

También puso el foco en las prioridades del ajuste. Criticó que se reduzcan los subsidios destinados a la energía y el transporte mientras se otorgan beneficios impositivos a grandes inversiones extranjeras. Para Urtubey, la Argentina necesita fortalecer el ahorro interno y convertirlo en una herramienta para financiar el desarrollo productivo mediante un sistema financiero sólido.

Ese proceso, agregó, requiere seguridad jurídica, reglas de juego estables y una división efectiva de poderes. En ese sentido, cuestionó la relación del presidente con el Congreso y la Justicia, al considerar que la institucionalidad constituye una condición indispensable para promover inversiones y crecimiento.

Finalmente, expresó reparos sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El ex gobernador puso en duda que algunos proyectos presentados bajo ese esquema representen inversiones nuevas, al señalar que iniciativas actualmente alcanzadas por el régimen ya existían durante su gestión en Salta, ocho años atrás.

Su advertencia apuntó a evitar que los beneficios fiscales terminen favoreciendo a determinados inversores sin garantizar un incremento real de la actividad económica. De esta manera, Urtubey buscó instalar una discusión que excede la disputa por las candidaturas: la necesidad de que el peronismo defina qué modelo de país pretende ofrecer y cómo piensa diferenciarse tanto del actual Gobierno como de sus propias experiencias anteriores.