El programa municipal Castraciones en tu Barrio atenderá desde el martes 24 al viernes 27 de noviembre en la esquina de Bv. Lehmann 2800 y Av. Pte. Perón.



La atención será de 7:30 a 12:00 y se realizarán castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos.



La atención es gratuita, sin turno previo y por orden de llegada desde las 7:30. Se castran machos y hembras desde los 4 meses de edad. Para la cirugía, los animales deben concurrir con un ayuno de 5 horas, acompañados por una persona adulta responsable y con una manta para el regreso a casa.



Cambio en los servicios de Atención Veterinaria

Esta semana, la atención veterinaria, la desparasitación y la vacunación antirrábica se realizarán frente a la plaza del barrio San José, en Lavalle 2450, de 7:30 a 12:30.



Por este motivo, el Móvil Veterinario no estará presente en los barrios Zazpe, Villa Podio, 2 de Abril, Jardín y Güemes.



¿Sabías qué?

Las perras y gatas no necesitan tener una camada antes de ser castradas. La maternidad no es necesaria para su bienestar y la castración temprana aporta importantes beneficios para su salud.



La Dirección de Salud Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela continúa recorriendo distintos sectores de la ciudad facilitando el acceso a una política pública preventiva que mejora la salud animal y la convivencia comunitaria.



Próximos recorridos

. 30/11 al 04/12 | Mosconi (Sargento Cabral 685).

. 09 al 11/12 | 2 de Abril (Echeverría 1595).

. 14 al 18/12 | 9 de Julio (Magdalena de Lorenzi 450).

. 21 al 23/12 | La Cañada (Fader y Melvin Jones).

. 28 al 30/12 | Álamos del Aero Club (Avda. Báscolo 3150).