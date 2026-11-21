Este sábado, Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán en la final de la Copa Sudamericana 2026, en un partido que definirá al nuevo campeón del certamen continental. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, desde las 19:30 (hora argentina), y ya se confirmó quién será el encargado de impartir justicia en la definición.

La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte, de 38 años, como árbitro principal del compromiso entre argentinos y brasileños. El juez estará acompañado por un equipo arbitral integrado mayoritariamente por representantes de Uruguay, con la participación de algunos colaboradores paraguayos.

Para Matonte será una nueva oportunidad de dirigir un encuentro de máxima exigencia internacional. Será la segunda final continental de su carrera, después de haber estado al frente de la Recopa Sudamericana 2023, en la que se enfrentaron Flamengo e Independiente del Valle.

El historial de Andrés Matonte con Boca y Atlético Mineiro

El árbitro uruguayo ya dirigió a Boca en nueve oportunidades, y su antecedente más reciente se produjo en agosto de este año, cuando el conjunto argentino goleó 4-0 a Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. También estuvo presente en la instancia anterior, frente a O'Higgins.

En esos nueve encuentros, el Xeneize consiguió cinco victorias, tres empates y una derrota. Entre los partidos que terminaron igualados se encuentran dos definiciones que Boca ganó por penales: ante Racing y Palmeiras, en la Copa Libertadores 2023. El otro empate fue frente a Corinthians, en la edición 2022, aunque en aquella oportunidad el equipo argentino terminó eliminado desde los doce pasos.

En el caso de Atlético Mineiro, el historial con Matonte es mucho más reducido. El uruguayo solamente dirigió una vez al conjunto brasileño, durante la Copa Libertadores 2023. En aquella ocasión, el Galo consiguió una victoria por 2-0 frente a Alianza Lima, por lo que conserva un antecedente favorable con el árbitro.

Quiénes integran el equipo arbitral de Atlético Mineiro vs. Boca

La Conmebol también confirmó al resto de los integrantes del equipo que estará a cargo de controlar las acciones de la final de la Copa Sudamericana 2026.

La nómina completa quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro principal: Andrés Matonte (Uruguay).

Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay).

Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (Uruguay).

Cuarto árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

Quinto árbitro: Milciades Saldívar (Paraguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).

AVAR 1: Ulises Mereles (Paraguay).

AVAR 2: Agustín Berisso (Uruguay).

AVAR 3: Leodán González (Uruguay).

De esta manera, ya está definido el equipo arbitral que tendrá la responsabilidad de dirigir una final que promete grandes emociones, con Boca y Atlético Mineiro en busca de un nuevo título internacional.