En la previa de un nuevo compromiso del Como 1907 por la Serie A de Italia, Cesc Fábregas fue consultado sobre una posibilidad que genera expectativa en el fútbol argentino: que Nico Paz se convierta en el próximo dueño de la histórica camiseta número 10 de la Selección argentina.

El joven mediocampista es uno de los principales candidatos a recibir el dorsal que durante años utilizaron Diego Maradona y Lionel Messi. Sin embargo, el entrenador español sorprendió con una postura contundente y planteó una alternativa diferente.

"¿La camiseta número diez? Maradona y Messi la llevaron, deberían retirarla", expresó Fábregas durante la conferencia de prensa de este viernes.

Además, el técnico pidió no apresurar los acontecimientos y destacó que el futbolista todavía tiene un largo camino por delante: "Dejémoslo tranquilo, aún queda mucho camino por recorrer y ahora tiene que pensar en Como", agregó.

Una semana atrás, Lionel Scaloni también se había referido a la posibilidad de elegir al sucesor de Messi. El entrenador de la Selección argentina reconoció que no es una decisión que le preocupe especialmente, aunque dejó en claro que existe una intención de no cambiar constantemente al dueño del dorsal.

"Lo que sí es verdad es que el día que decidamos, esperamos que sea para siempre y no andar dándole la 10 a distintos jugadores, esa es un poco la idea", explicó el DT.

Mientras tanto, Nico Paz continúa consolidándose en el seleccionado nacional. El mediocampista se convirtió en el máximo goleador de Argentina desde el último Mundial, con cinco tantos en cuatro partidos, frente a Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica.

"Vos sos el sucesor de mi hijo": la frase que la mamá de Lionel Messi le habría dicho a Nico Paz

El nombre de Nico Paz también quedó relacionado con el legado de Messi después de una anécdota que reveló su tío, Fabián Paz, tras la goleada de la Selección argentina ante Costa Rica.

En diálogo con Radio La Red, contó que Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, tuvo un emotivo encuentro con el joven futbolista después del partido frente a Benín, disputado el 6 de octubre en el estadio Monumental.

Según relató, Celia se encontraba llorando durante la despedida de Messi cuando Nico se acercó a saludarla. En ese momento, le habría tomado la mano y le dicho una frase que sorprendió al mediocampista.

"En el último partido que fue la despedida de Messi, él (Nico Paz) salió del vestuario y estaba la mamá de Leo llorando. Y entonces él la va a saludar, porque la conocía, y la madre de Messi le agarra la mano y le dice: 'Vos sos el sucesor de mi hijo'", contó su tío.

Fabián Paz también explicó que su sobrino quedó muy impactado por esas palabras. "Cuando yo estaba en el auto esperándolo, veo que él sale shockeado y me dice: 'No puedo creer lo que me acaba de pasar'. Y contó eso como algo muy increíble", recordó.

De todas maneras, el familiar del futbolista aclaró que Nico no vive pendiente de las comparaciones con el capitán argentino. Según sostuvo, "no tiene en la cabeza el ser el sucesor de Messi".

Esa postura coincide con las propias declaraciones del mediocampista después de su doblete en la victoria por 7-0 ante Costa Rica. En aquella oportunidad, fue contundente sobre las expectativas que existen a su alrededor: "La verdad es que no pienso en eso. Yo pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo".