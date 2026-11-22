Los Pumas perdieron 45-17 frente a Francia en el Stade de France, por la sexta y última fecha de la fase regular del Nations Championship. El seleccionado argentino no pudo cerrar esta etapa con una victoria y, tras la derrota, quedaron definidos los cruces para la instancia final del certamen internacional.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegaba con confianza después de vencer a Italia, pero no logró imponerse ante el poderoso conjunto francés, que se hizo fuerte como local y consiguió una contundente victoria.

Aunque Argentina ya no tenía posibilidades de acceder a la gran final, necesitaba sumar puntos para evitar que Australia lo superara en la clasificación y así mantener sus aspiraciones de disputar el partido por el quinto puesto durante el fin de semana de finales en Twickenham.

Sin embargo, los Wallabies derrotaron 29-26 a Gales en un encuentro que se disputó en paralelo al de Los Pumas y consiguieron escalar hasta la tercera posición de la Conferencia Sur.

De esta manera, Argentina enfrentará a Escocia el domingo 29 de noviembre en Londres, en el partido correspondiente a la definición por el séptimo puesto del Nations Championship.

Los cruces de la fase final del Nations Championship

Una vez finalizada la fase regular, quedaron establecidos los enfrentamientos que determinarán las posiciones definitivas del torneo:

Partido por el 11.º puesto: Italia vs. Fiji.

Partido por el 9.º puesto: Gales vs. Japón.

Partido por el 7.º puesto: Escocia vs. Argentina.

Partido por el 5.º puesto: Irlanda vs. Australia.

Partido por el 3.º puesto: Inglaterra vs. Nueva Zelanda.

Final: Francia vs. Sudáfrica.

Cómo formaron Argentina y Francia

Francia: Jean-Baptiste Gros, Peato Mauvaka, Sipili Falatea, Florian Verhaeghe, Mickaël Guillard, Esteban Capilla, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Kalvin Gourgues, Aaron Grangidier-Nkanang y Théo Attissogbe.

Suplentes: Maxime Lamothe, Jefferson Poirot, Régis Montagne, Tyler Duguid, Cameron Woki, Grégory Alldritt, Maxime Lucu y Emilien Gailleton.

Argentina: Boris Wenger, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Juan Martín Scelzo, Facundo Isa, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Gonzalo García y Rodrigo Isgró.