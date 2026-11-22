Consultatio Deuda Argentina Clase A encabezó el ranking con una rentabilidad interanual del 40,25%.

Galileo Ahorro Plus Clase A ocupó el segundo lugar con una ganancia del 36,5% en doce meses.

CMA Protección Clase A registró un rendimiento interanual del 30,43% y apunta al muy corto plazo.

Toronto Trust Renta Fija Plus Clase B alcanzó una suba del 28,86% en la comparación interanual.

CMA Performance Clase B completó los cinco fondos destacados con un rendimiento del 20,57%.

Las carteras combinan deuda pública, letras del Tesoro, bonos CER, instrumentos vinculados al dólar y obligaciones negociables, con riesgos asociados al mercado argentino.

En un mercado financiero en el que los ahorristas buscan alternativas para preservar el valor de sus pesos y conseguir rendimientos superiores a los de las opciones tradicionales, los fondos comunes de inversión (FCI) de renta fija comenzaron a concentrar la atención de quienes están dispuestos a asumir mayores riesgos. Dentro de ese universo, cinco instrumentos de perfil agresivo se destacan por sus resultados interanuales y por las estrategias utilizadas para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de deuda argentino.

Los datos correspondientes a FondosOnline muestran que los fondos más rentables de este segmento tienen carteras denominadas en moneda nacional y una exposición importante a títulos públicos, letras del Tesoro y otros instrumentos financieros. Sus resultados reflejan distintas estrategias de inversión, con horizontes temporales que van desde posiciones de muy corto plazo hasta apuestas de mayor duración.

El primer puesto corresponde a Consultatio Deuda Argentina Clase A, que registró una rentabilidad interanual del 40,25% y una suba del 35,83% en el acumulado de 2026. Se trata de un fondo de renta fija en pesos, diseñado para inversores con un horizonte de largo plazo y una disposición elevada a asumir riesgos. Su posicionamiento dentro del ranking lo convierte en el de mayor rendimiento entre los cinco seleccionados.

En segundo lugar aparece Galileo Ahorro Plus Clase A, con una variación positiva del 36,5% en los últimos doce meses y del 32,12% desde comienzos de 2026. A diferencia del primero, su estrategia está orientada a un horizonte de inversión más corto, una característica que permite diferenciarlo dentro de las alternativas disponibles para quienes buscan rentabilidad sin mantener sus recursos inmovilizados durante períodos prolongados.

El tercer lugar es para CMA Protección Clase A, que obtuvo un rendimiento interanual del 30,43% y una ganancia acumulada del 26,11% en lo que va del año. Su principal particularidad es que apunta a inversiones de muy corto plazo. Por esa razón, se presenta como una alternativa para administrar liquidez en pesos, aunque su clasificación dentro del perfil agresivo implica que no debe confundirse con un instrumento de capital garantizado.

El cuarto puesto corresponde a Toronto Trust Renta Fija Plus Clase B, cuyo rendimiento alcanzó el 28,86% en la comparación interanual y el 23,38% durante 2026. Su estrategia también se concentra en instrumentos de renta fija del mercado local, con una combinación de activos que busca aprovechar las variaciones de las tasas de interés y las oportunidades que aparecen en el mercado de deuda.

Completa el listado CMA Performance Clase B, con una rentabilidad del 20,57% en los últimos doce meses y un incremento del 15,65% desde principios de año. Aunque presenta los resultados más moderados entre los cinco fondos seleccionados, integra el grupo de alternativas que consiguieron rendimientos positivos en un contexto de búsqueda de oportunidades financieras en moneda nacional.

Más allá de las diferencias en los resultados y los plazos de inversión, las cinco carteras comparten una característica central: su exposición al financiamiento del Estado y al mercado de capitales argentino. Entre sus principales activos aparecen títulos públicos nacionales, letras del Tesoro y bonos con distintas modalidades de actualización de capital y pago de intereses.

Las estrategias también incorporan instrumentos a tasa fija y variable, títulos ajustados por inflación mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y bonos vinculados a la evolución del dólar. A esa composición se suman obligaciones negociables emitidas por empresas privadas, pagarés y, en determinados casos, participaciones en otros fondos comunes de inversión.

Esta combinación permite diversificar las fuentes de rendimiento y aprovechar distintos escenarios financieros. Por ejemplo, los instrumentos ajustados por inflación ofrecen cobertura frente a una aceleración de los precios, mientras que los títulos vinculados al dólar permiten incorporar una protección ante movimientos del tipo de cambio. Los activos a tasa fija y variable, por su parte, responden a las expectativas sobre la evolución de las tasas de interés.

Sin embargo, los rendimientos registrados no garantizan resultados futuros. La exposición a títulos públicos y deuda corporativa implica riesgos vinculados con la capacidad de pago de los emisores, las condiciones macroeconómicas y los cambios en las cotizaciones de los activos.

En consecuencia, antes de elegir un fondo resulta necesario considerar no solamente su rentabilidad histórica, sino también su horizonte de inversión, la composición de su cartera, los costos y el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir cada ahorrista. Las ganancias acumuladas muestran el desempeño pasado de estas alternativas, pero no aseguran que puedan repetirse en los próximos meses.