El riesgo país aumentó 159 puntos y alcanzó las 1.070 unidades.

La volatilidad internacional provocó fuertes pérdidas en acciones bancarias y bonos de mercados emergentes.

Los vencimientos de deuda de enero ascienden a 4.400 millones de dólares y generan interrogantes sobre el financiamiento posterior.

Las expectativas de reelección de Javier Milei reflejadas en los bonos descendieron del 90% al 35%.

El dólar contado con liquidación llegó a los 1.800 pesos tras subir un 12% en tres ruedas.

La salida de capitales y las dudas sobre el respaldo financiero externo profundizan la incertidumbre económica argentina.

La escalada de la tensión financiera internacional volvió a golpear con fuerza a los activos argentinos y llevó al riesgo país hasta los 1.070 puntos básicos, luego de registrar un incremento de 159 unidades, equivalente al 15%. El movimiento se produjo en una jornada marcada por una fuerte liquidación de acciones y bonos en los principales mercados del mundo, aunque las particularidades de la economía local y las dudas sobre el escenario político de 2027 profundizaron el impacto sobre la Argentina.

La magnitud del episodio internacional quedó reflejada en el comportamiento de los mercados estadounidenses, donde las acciones bancarias terminaron la rueda con pérdidas que llegaron al 30% respecto de sus máximos. La volatilidad también se trasladó al denominado índice del miedo, el VIX, que había alcanzado los 25 puntos el miércoles y volvió a mostrar niveles elevados de tensión, acercándose a la zona considerada de pánico por los operadores financieros.

La comparación entre ambos indicadores permite dimensionar el escenario. Un VIX de 35 puntos representa para los mercados una situación de incertidumbre comparable con un riesgo país argentino de 1.070 unidades. Sin embargo, existe una diferencia sustancial: mientras las principales economías cuentan con herramientas financieras para enfrentar episodios de esta naturaleza, la Argentina dispone de reservas limitadas y enfrenta compromisos de deuda que condicionan su capacidad de respuesta.

En ese contexto, volvió a cobrar relevancia la posibilidad de obtener asistencia financiera adicional desde el exterior. Los vencimientos de enero, estimados en 4.400 millones de dólares, son considerados afrontables mediante un importante esfuerzo financiero. La preocupación se concentra en los compromisos posteriores y en la disponibilidad de recursos para sostener el programa económico sin generar nuevas tensiones cambiarias. Una de las incógnitas pasa por la continuidad del respaldo estadounidense y la vigencia del mecanismo de intercambio de monedas con ese país, mientras que el acuerdo con China ya fue incorporado a las reservas y está previsto utilizarlo.

La evolución del riesgo país también coincide con un cambio en las expectativas del mercado respecto de la continuidad de Javier Milei en la Casa Rosada después de 2027. En julio, cuando el indicador había descendido hasta los 402 puntos, las cotizaciones de los bonos reflejaban una probabilidad cercana al 90% de una reelección presidencial. Actualmente, esa expectativa se redujo al 35%, según las estimaciones implícitas en los precios de los títulos soberanos.

La incertidumbre electoral se convirtió así en una variable adicional para los inversores, que deben evaluar no solamente la capacidad de pago del Estado, sino también la continuidad de las políticas económicas. En ese escenario, el anuncio de una auditoría del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el diputado Máximo Kirchner, incorporó otro elemento de preocupación para las empresas que proyectan sus presupuestos de inversión para 2027. Las decisiones de desembolso permanecen condicionadas por la evolución del escenario político y por la estabilidad de las reglas que ofrece el país.

En el frente cambiario, el Banco Central dispone de un margen de intervención diferente al que tenía durante anteriores episodios de presión sobre el dólar. Su posición vendida en contratos de futuros se redujo hasta quedar prácticamente en cero a fines de octubre, luego de haber alcanzado un máximo de 6.800 millones de dólares en septiembre de 2025. Esa disminución amplía, en principio, la capacidad de intervención ante eventuales movimientos desordenados.

Sin embargo, el incremento reciente del interés abierto en el mercado de futuros volvió a instalar interrogantes sobre una posible participación de la autoridad monetaria para contener las presiones cambiarias. La situación regional tampoco ofrece demasiada tranquilidad. En Brasil, el dólar se aproximó a los seis reales pese a una intervención de su Banco Central por 1.000 millones de dólares, en un contexto de salida generalizada de capitales de los mercados emergentes.

La búsqueda de refugio se concentró en los títulos del Tesoro estadounidense, cuya tasa de rendimiento descendió del 5,17% al 4,94%. La caída cercana al 4% del oro contribuyó a consolidar esa tendencia. En contrapartida, los bonos soberanos latinoamericanos sufrieron fuertes retrocesos y los títulos argentinos perdieron más del 5%, mientras los instrumentos de Brasil y de los mercados emergentes también registraron caídas significativas.

En la Argentina, el deterioro alcanzó especialmente a los bonos con vencimientos anteriores a las elecciones, que retrocedieron un 3,90%. El Bonar 2028, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de octubre de ese año, sufrió una caída del 6,81%, reflejando la sensibilidad de los inversores frente al calendario político y financiero.

La presión también se trasladó al dólar financiero. El contado con liquidación avanzó 52 pesos, un 3,2%, hasta alcanzar los 1.800 pesos, mientras el mayorista subió 15 pesos y llegó a 1.580. La diferencia entre ambas cotizaciones se ubicó en el 12,2%. En apenas tres ruedas, el CCL acumuló un incremento del 12%, frente al 6,25% registrado por el dólar blue. Más que la distancia entre las cotizaciones, la velocidad de los movimientos constituye una señal de atención para el mercado.

La combinación de turbulencia internacional, necesidades de financiamiento, incertidumbre electoral y presión cambiaria vuelve a colocar a la Argentina frente a un escenario financiero complejo. El desafío inmediato consiste en evitar que el deterioro de los activos se transforme en una nueva crisis de confianza, mientras el Gobierno necesita demostrar que cuenta con respaldo externo y herramientas suficientes para atravesar los próximos vencimientos sin comprometer la estabilidad cambiaria.